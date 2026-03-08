Distrito Tívoli: así es una de las conexiones que buscan unir el AeroMetro, Transmetro y TuBus con vivienda y comercio

El Distrito Tívoli, uno de los proyectos incluidos dentro de los distritos de oportunidad de la Ciudad de Guatemala, busca consolidarse como un nuevo centro económico, residencial y cultural en la zona central de la capital.

Según explica Silvia García Vettorazzi, gerente de Planificación Urbana de la Municipalidad de Guatemala, esta iniciativa forma parte de una estrategia de desconcentración urbana para crear nuevos centros de actividad en diferentes sectores de la ciudad.

“Los distritos de oportunidad forman parte de la estrategia de desconcentración que impulsa el alcalde Ricardo Quiñonez para promover centros en distintas áreas de la ciudad”, señala García.

El plan contempla seis centralidades urbanas distribuidas en tres regiones: norte, central y sur. El Distrito Tívoli es uno de los dos centros estratégicos ubicados en la región central.

Como referencia, cita el caso del 4 Grados en zona 4, cuya evolución urbana se ha desarrollado durante más de dos décadas.

Corredores urbanos conectados al AeroMetro

Uno de los componentes principales del proyecto es la creación de corredores de espacio público, diseñados para mejorar la movilidad y revitalizar áreas estratégicas del sector.

De acuerdo con Emilio Vargas, director de Planificación Urbana de la municipalidad de Guatemala, dentro del distrito se han definido 10 corredores urbanos, entre ellos el de la calle Montúfar, donde también pasará el sistema de AeroMetro.

“La calle Montúfar forma parte de estos corredores y es donde también pasará el sistema del AeroMetro. A lo largo de la 12 calle se ha puesto en marcha una revitalización del espacio público”, explica Barja.

En esta zona se proyectan dos estaciones del AeroMetro:

Plaza España

Tecún Umán

Las autoridades municipales indicaron que el sistema no solo se plantea como transporte público, sino como un elemento que impulsará el desarrollo urbano.

“El AeroMetro no se ve únicamente como un sistema de transporte público, sino también como un eje estructural de desarrollo urbano”, indica Barja.

Ubicación del Distrito Tívoli

El Distrito Tívoli abarca aproximadamente 4.87 kilómetros cuadrados dentro de la Ciudad de Guatemala.

Según detalla Barja, sus límites principales son:

Norte: sexta calle de la zona 9, cerca del Parque de la Industria

Este: avenida Reforma y parte de la avenida Hincapié

Sur: 28 calle de la zona 13

Oeste: barranco entre las zonas 12 y 13, el área de museos, el bulevar Liberación y la avenida Castellana.

Las autoridades municipales indicaron que el distrito tuvo recientemente una ampliación en su delimitación territorial, la cual será oficializada mediante un acuerdo municipal actualizado.

Gastronomía y desarrollos inmobiliarios

Uno de los sectores que se busca fortalecer en el área es la oferta gastronómica, que ya ha mostrado crecimiento en los últimos años.

Barja señala que actualmente el distrito cuenta con más de 37 restaurantes.

“El distrito ya tiene una oferta gastronómica importante. Este tipo de servicios son clave para el modelo de ciudad de proximidad que estamos promoviendo”, afirma.

Además, el área presenta un 21% de uso comercial y en los últimos años se han desarrollado varios edificios de uso mixto, que combinan comercio, oficinas y vivienda.

Entre los proyectos ya construidos se encuentran:

HUB Reforma

Cendana

Ascend

También se desarrollan nuevos proyectos inmobiliarios, entre ellos un edificio de uso mixto en la segunda avenida de la Zona 9 y otro de oficinas en avenida Castellana.

El impacto económico del AeroMetro

Las autoridades consideran que la llegada del AeroMetro podría dinamizar la actividad económica del distrito, especialmente en las áreas cercanas a las estaciones.

García comparte que este tipo de infraestructura suele generar nuevos espacios de comercio y servicios.

“En torno a las estaciones siempre se promueve más actividad económica. Se prevé que haya nuevos comercios y más comercio local alrededor de ellas”, señala.

El hecho de que el distrito cuente con una estación terminal del sistema también podría aumentar su atractivo para nuevas inversiones.

Transformación urbana a mediano plazo

El proyecto forma parte de una estrategia urbana que comenzó a desarrollarse internamente en 2018 y fue presentada públicamente en 2020.

Sin embargo, las autoridades aclaran que la transformación del territorio será progresiva.

“Son transformaciones de mediano plazo. Hemos visto en experiencias internacionales que estos procesos pueden tomar entre 15 y 20 años”, explica García.

Movilidad y reducción del tráfico

Uno de los objetivos del modelo de distritos de oportunidad es reducir la dependencia del automóvil mediante el concepto de ciudad compacta.

Según García, el plan busca que las personas puedan vivir, trabajar, estudiar y recrearse dentro de la misma zona, lo que disminuiría los desplazamientos largos.

“La idea es que no haya necesidad de hacer desplazamientos largos y que las personas puedan vivir cerca de donde trabajan o estudian”, explica.

El sistema de movilidad previsto incluye:

Transmetro

AeroMetro

ciclovías

corredores peatonales

transporte público complementario.

Actualmente el área ya cuenta con Transmetro Línea 13, varias rutas de autobuses y la red de ciclovías de la Avenida Reforma.

De acuerdo con datos municipales, alrededor de 35 mil personas llegan diariamente al distrito para trabajar o estudiar.

Inversión pública y privada

El desarrollo del Distrito Tívoli contempla una combinación de inversión municipal y privada.

La municipalidad impulsa proyectos de espacio público, transporte y movilidad, mientras que el sector privado participa en la construcción de edificios de vivienda, oficinas y comercio.

Barja explica que que algunos proyectos aún están en fase de planificación, por lo que no existe una cifra consolidada de inversión total.