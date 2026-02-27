Centra Occidente en la Roosevelt integrará rutas extraurbanas con el AeroMetro

La Municipalidad de Guatemala confirmó que la obra civil del AeroMetro inició el 5 de enero y que el sistema podría comenzar a operar de forma gradual a partir de 2027.

El proyecto contempla la construcción de la Central de Transferencia Intermedia de Occidente en el sector de Molino de las Flores, Mixco, una infraestructura clave para la integración del transporte urbano y extraurbano.

Un sistema que no sustituye, sino integra

Las autoridades municipales y la empresa concesionaria han reiterado que el AeroMetro no competirá ni sustituirá otros sistemas como el Transmetro, sino que se integrará como una opción adicional dentro del esquema de movilidad urbana.

Según explicó Konstantinos Panagiotou, director general de Doppelmayr México y Guatemala, el sistema AeroMetro tendrá una capacidad instalada de 5 mil 500 pasajeros por hora por sentido, con un potencial de movilización de hasta 374 mil personas al día.

Por su parte, Alessandra Gallio, concejal de Movilidad Urbana y Planificación de la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala, señaló que el proyecto responde a la necesidad de ofrecer alternativas seguras y ordenadas ante la creciente demanda de transporte en la ciudad.

¿Qué significa la Centra Occidente?

La Centra Occidente será la Central de Transferencia Intermedia de Occidente, una estación multimodal que formará parte del proyecto AeroMetro en la Ciudad de Guatemala.

Su función principal será ordenar y conectar el transporte extraurbano proveniente del occidente del país —como Chimaltenango, Sacatepéquez, Sololá, Quetzaltenango y Totonicapán— con el sistema de teleférico urbano, facilitando el transbordo de pasajeros hacia otros puntos de la capital.

La futura Central de Transferencia Intermedia de Occidente se construirá en un terreno ubicado donde actualmente opera la Conferencia Episcopal de Guatemala.

Según informó el director general de Doppelmayr, el proyecto contempla la construcción de la Central de Transferencia Intermedia de Occidente, que se ubicará en un terreno adquirido a la Conferencia Episcopal de Guatemala. (Foto, Google Maps)

¿Qué implica para los usuarios?

El modelo de operación será similar al de la Central de Mayoreo (Cenma), donde los buses se estacionan y los usuarios pueden realizar transbordos. En este caso, los pasajeros podrán optar por continuar su viaje en bus o trasladarse al teleférico urbano para evitar el congestionamiento en la calzada Roosevelt.

Un punto de conexión entre buses extraurbanos y el AeroMetro.

entre buses extraurbanos y el AeroMetro. Alternativa para evitar el tráfico de la calzada Roosevelt.

de la calzada Roosevelt. Transbordo organizado y seguro , similar al modelo de la Central de Mayoreo (Cenma).

, similar al modelo de la Central de Mayoreo (Cenma). Revitalización urbana, ya que incluirá la recuperación de alrededor de 20 mil metros cuadrados de espacio público.

En síntesis, la Centra Occidente no sustituye rutas existentes, sino que busca integrar el transporte terrestre con el sistema aéreo, ofreciendo a los usuarios la opción de continuar su trayecto por carretera o cambiar al teleférico para reducir tiempos de viaje.

Impacto en la Roosevelt y El Trébol

La elección de la Roosevelt responde a su conexión con El Trébol, considerado por la municipalidad como el punto de mayor interconexión en Centroamérica. Este nodo conecta la calzada Roosevelt, San Juan y Aguilar Batres, convirtiéndolo en un punto estratégico para la integración de rutas.

“El costo de un autobús convencional ronda los Q400 mil, sin contar el gasto diario en combustible. Solo para el funcionamiento del Transmetro se utilizan alrededor de 5 mil galones de gasolina al día. Además, cada vez hay menos personas interesadas en trabajar como pilotos. En contraste, el diseño e infraestructura del AeroMetro, al ser 100% eléctrico -por supuesto, requiere mantenimiento diario—, lo posiciona como un sistema de transporte más sostenible.” Alessandra Gallio, concejal III, Movilidad Ubana y Planificación de la Municipalidad de Guatemala

Gallio indicó que estudios evidencian que muchos usuarios utilizan taxis informales o mototaxis para atravesar la Roosevelt. El AeroMetro se presenta como una alternativa segura, confiable y competitiva en precio frente a estas opciones.

Según estimaciones municipales, el sector tiene un potencial de demanda de al menos 100 mil personas diarias, cifra que respalda la decisión de convertir el área en un centro robusto de transbordo y conexión multimodal dentro del sistema de transporte metropolitano.

Ampliar rutas de bus cada vez menos viable

La Concejal de la comuna capitalina señaló que, aunque existe un plan para habilitar 17 nuevas rutas de TuBus, el proceso se ha postergado debido a la falta de financiamiento para los actuales propietarios, muchos de ellos individuales y sin récord crediticio, así como a las restricciones legales de endeudamiento y la escasez de pilotos.

Ante ese escenario, el AeroMetro, al ser un sistema 100% eléctrico, financiado con inversión privada y bajo concesión, se presenta como una alternativa viable, sostenible y de mayor capacidad para fortalecer la movilidad urbana sin depender de subsidios estatales.

Inversión privada y modelo de concesión

El proyecto es financiado completamente por inversión privada, bajo un esquema de concesión a 25 años, sin subsidios estatales. La inversión ya supera los US$220 millones.

Panagiotou subrayó que la empresa —con más de 100 años de experiencia en sistemas de transporte por cable a nivel mundial— asumió el reto de desarrollar el proyecto como una solución de multimodalidad.

“Somos una empresa con más de 100 años de experiencia en sistemas de transporte por cable a nivel mundial y asumimos el reto de desarrollar este proyecto como una solución de multimodalidad. Metro, BRT, teleférico y bicicletas no compiten entre sí; se integran” Konstantinos Panagiotou, director general de Doppelmayr México y Guatemala

Tarifas y operación

El teleférico urbano operará aproximadamente 17 horas al día. Las tarifas serán:

Q4 del Trébol a Plaza España y viceversa

Q6 del Molino de las Flores al Trébol y viceversa

La primera fase contempla la habilitación progresiva de estaciones a partir de 2027.