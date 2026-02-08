AeroMetro funcionará como carrusel continuo y podrá mover más de 5 mil pasajeros por hora

El AeroMetro es un proyecto de transporte público por cable aéreo que ya se construye en la Ciudad de Guatemala. El sistema conectará sectores de la capital con Mixco y está diseñado para transportar a cientos de miles de personas al día.

El AeroMetro es un teleférico urbano que funcionará como transporte público. Utilizará cabinas suspendidas que se mueven de forma continua, lo que permitirá a los usuarios abordar sin esperar largos periodos, a diferencia de otros medios de transporte masivo.

Según la empresa responsable del proyecto, el sistema podrá transportar 5 mil 500 pasajeros por hora en cada sentido, con una capacidad diaria estimada de 374 mil usuarios, lo que lo convertiría en uno de los teleféricos urbanos con mayor capacidad a nivel mundial.

Cómo se moverán los pasajeros

El proyecto contempla más de 500 cabinas, cada una con espacio para 12 pasajeros, que pasarán por las estaciones cada pocos segundos.

Esta disponibilidad permitirá mantener un flujo constante de personas y reducir tiempos de espera, incluso en horas pico.

El sistema está pensado para integrarse con otros medios de transporte y facilitar los desplazamientos diarios entre la Ciudad de Guatemala y Mixco.

Municipalidad de Guatemala exhibe, durante el festival a navideño 2024, una de las cabina del proyecto del AeroMetro que funcionara en la ciudad . (Foto, Prensa Libre: Érick ´Ávila)

Seguridad y funcionamiento

El AeroMetro contará con sistemas de seguridad como sensores, monitoreo permanente y mantenimiento diario. Las cabinas tendrán cámaras, botones de pánico y comunicación directa con un centro de control.

La empresa señala que este tipo de transporte ha demostrado ser seguro en otros países y que, además, ha contribuido a mejorar la seguridad dentro del transporte público.

Costos y fechas previstas

El teleférico operará alrededor de 17 horas al día. El costo del pasaje será de Q4 (Del Trébol a Plaza España y viceversa) o Q6 (del Molino de las Flores al Trébol y viceversa), dependiendo del trayecto. El proyecto es financiado por inversión privada y no recibe subsidios del Estado.

Si el cronograma se cumple, el AeroMetro podría comenzar a operar de forma gradual a partir de 2027, luego de completar las pruebas técnicas y los procesos de certificación.