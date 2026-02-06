AeroMetro en Guatemala: cuándo terminan las primeras fases de construcción y en qué consisten

La primera y segunda fase del proyecto AeroMetro, correspondientes a la construcción de cimientos y colocación de bases, estarán finalizadas en un plazo aproximado de seis meses, de acuerdo con el cronograma previsto para la obra.

Según la planificación, en agosto próximo comenzará la tercera fase, que contempla la instalación de las torres que sostendrán el sistema de cableado por donde circularán las cabinas destinadas al transporte de pasajeros.

La cuarta fase incluirá los trabajos electromecánicos, mientras que en la quinta etapa se llevará a cabo la construcción de las estaciones, que incorporarán áreas de embarque y desembarque para los usuarios.

En este período también se prevé la edificación de una Central de Transferencia Intermedia de Occidente, concebida como estación multimodal, así como la revitalización de aproximadamente 20 mil metros cuadrados de espacio público en su entorno.

En las últimas dos fases, el proyecto avanzará con la tensión del cableado —proceso técnico que consiste en ajustar y asegurar los cables que sostienen y mueven las cabinas—, seguido de la instalación de estas, que prestarán el servicio de transporte aéreo.

Lea también: Alcaldes explican cómo será el puente El Frutal y que se debe priorizar el Metro Riel para agilizar la movilidad en la metrópoli

Capacidad y operación del sistema

De acuerdo con el plan del proyecto, el sistema AeroMetro funcionará con tecnología electromecánica y estará compuesto por dos ejes o líneas, que en conjunto suman cerca de 9 kilómetros entre los municipios de Guatemala y Mixco.

La construcción iniciará con el Eje I o Línea 1, que contará con cuatro estaciones y conectará desde El Trébol hasta el sector de Montúfar / Plaza España.

El Eje II o Línea 2 tendrá ocho estaciones y se extenderá desde El Trébol hasta la colonia Molino de las Flores, en Mixco. Este trayecto cubrirá sectores de nueve zonas de la capital, así como las zonas 2, 3 y 7 de Mixco.

El mapa del AeroMetro detalla las dos líneas del sistema, las estaciones previstas y los tiempos estimados de viaje entre la Ciudad de Guatemala y Mixco. (Foto Prensa Libre: Municipalidad de Guatemala)

Aunque la tarifa del AeroMetro aún no ha sido definida de forma oficial, documentos del proyecto y publicaciones previas señalan montos de referencia por eje.

El planteamiento contempla un costo de Q4 por viaje en el Eje I, que conecta Plazuela España con El Trébol, y de Q6 por viaje en el Eje II, que va de El Trébol a la calzada Roosevelt, ambos sujetos a validación en etapas posteriores del proyecto.

El Aerometro operará con cabinas eléctricas para 12 pasajeros, una frecuencia de paso de seis segundos. (Foto Prensa Libre: Municipalidad de Guatemala)

Características del AeroMetro

Las primeras dos fases del AeroMetro —cimientos y colocación de bases— estarán concluidas en un plazo aproximado de seis meses, según el cronograma.

En agosto está previsto el inicio de la instalación de torres, estructuras que sostendrán el sistema de cableado por donde circularán las cabinas.

El AeroMetro contará con dos líneas o ejes que suman cerca de 9 kilómetros entre los municipios de Guatemala y Mixco.

El sistema está diseñado para transportar hasta 374 mil usuarios al día, con más de 450 cabinas en operación continua.

Cada cabina tendrá capacidad para 12 pasajeros y circulará a una velocidad aproximada de 23.4 km/h, con un paso por estación cercano a cada seis segundos.

La ejecución completa del proyecto tomará entre 24 y 36 meses, de acuerdo con la planificación oficial.

Lea también: Teleféricos urbanos: ¿En qué países ya opera un sistema similar al AeroMetro que funcionará en Guatemala?