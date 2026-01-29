Alcaldes explican cómo será el puente El Frutal y que se debe priorizar el Metro Riel para agilizar la movilidad en la metrópoli

El alcalde de la capital, Ricardo Quiñónez, y el de Villa Nueva, Mynor Morales Zurita, ofrecieron este jueves 29 de enero declaraciones a la prensa en el Cenma, en las que detallaron aspectos del puente El Frutal y destacaron la importancia del Metro Riel.

Respecto del puente El Frutal, Quiñónez indicó que se trata de una obra indispensable, pues se busca que tenga un impacto positivo en la movilidad del departamento de Guatemala.

Añadió que el referido proyecto, también denominado “puente del Metro del área sur”, es clave para agilizar la movilidad vehicular.

Explicó que el puente contará con cuatro carriles para vehículos livianos y pesados, además de una ciclovía y un corredor peatonal.

La parte baja del puente estará prevista para que circule el Metro Riel, cuya primera etapa iniciaría en el área del Cenma y luego se desplazaría hacia la capital.

Remarcó que tanto el puente como el sistema Metro Riel están priorizados en los estudios elaborados por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica), con el fin de impulsar el plan maestro de movilidad del departamento de Guatemala.

Afirmó que los estudios fueron desarrollados durante más de cinco años por expertos, con el objetivo de mejorar la movilidad en el área metropolitana.

Quiñónez agregó que la Ley de Infraestructura Prioritaria contempla la ejecución de los proyectos de Koica. Afirmó que dicha ley cuenta con recursos que superan los Q2 mil millones.

Explicó que los fondos provienen de los Q4 asignados por cada galón de combustible vendido.

El alcalde estimó que el puente El Frutal, junto con el Puente Belice 2, podrían estar concluidos en un plazo de entre 24 y 36 meses.

Destacó que tanto el presidente Bernardo Arévalo como él coinciden en que el Metro Riel debe concretarse, ya que es una prioridad para beneficiar a los vecinos.

Subrayó que existen condiciones propicias para sumar esfuerzos, ya que desde el sur ingresan a la capital unos 150 mil vehículos a diario.

Informó que envió una nota al presidente para trabajar en conjunto con los alcaldes del área sur y priorizar el tránsito como una emergencia.

Añadió que las prioridades en materia de movilidad derivan de estudios realizados por expertos, por lo que considera necesario trabajar de manera coordinada, tomando en cuenta que existen recursos disponibles en la citada ley.

Recordó que los estudios para el Metro Riel, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, tuvieron un costo de Q18 millones.

Por su parte, el alcalde de Villa Nueva, Mynor Zurita, indicó que el puente El Frutal beneficiará al área metropolitana en el tránsito.

Escalonamiento de horarios en el sector público

En otro orden, el alcalde Quiñónez afirmó que la aplicación de horarios escalonados para empleados públicos es una medida urgente y de impacto inmediato para mejorar el tránsito en el área metropolitana.

Agregó que esta modalidad ya ha sido implementada con resultados positivos en instituciones como la Municipalidad de Guatemala, el Banco de Guatemala y otras entidades del Centro Cívico, donde se ha logrado reducir la congestión en horas pico, mejorar el funcionamiento del transporte público y facilitar los desplazamientos vespertinos.

