Comunas declaran emergencia por colapso vial y piden al Gobierno activar fondos para el Metro

La Municipalidad de Guatemala y la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur declararon emergencia de movilidad urbana y solicitaron al Gobierno central confirmar y ejecutar con carácter urgente los fondos destinados al proyecto del Metro y al sistema Metroriel, ante el colapso vial que afecta diariamente a millones de guatemaltecos.

La declaratoria fue formalizada mediante un oficio enviado el 16 de enero pasado al presidente Bernardo Arévalo de León, firmado por el alcalde capitalino y presidente de la mancomunidad, Ricardo Quiñónez, en el que se expone que la crisis de movilidad es un problema estructural que ya superó las competencias municipales y requiere decisiones de política pública a nivel nacional.

Según el documento, la Ciudad de Guatemala y su área metropolitana concentran el principal núcleo urbano, económico y logístico del país, además de absorber el flujo vehicular de las rutas CA-1 y CA-9, corredores nacionales que conectan fronteras, puertos y regiones, pero que descargan su tránsito directamente en los municipios metropolitanos.

Quiñónez señaló que durante años la capital ha asumido el costo urbano, social y económico de un sistema vial diseñado para flujos nacionales, lo que impacta negativamente en la calidad de vida, la seguridad, la competitividad y el bienestar de la población.

La misiva subraya que la crisis de movilidad ha encarecido el transporte de alimentos, combustibles, medicinas y productos esenciales, además de dificultar el acceso oportuno a centros de trabajo, estudio y servicios de salud para millones de familias.

En ese contexto, el alcalde recordó que el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 2026, aprobado mediante el Decreto 36-2024, contempla en su artículo 136 una asignación de Q1,200 millones para el desarrollo del circuito metropolitano del Metro, por lo que solicitó al Ejecutivo confirmar la disponibilidad de esos fondos y emitir el acuerdo gubernativo que permita iniciar el proyecto.

Asimismo, reiteró la importancia del proyecto de interconexión vial y transporte ferroviario interurbano de pasajeros eje norte-sur, conocido como Metroriel, el cual busca mitigar los altos costos económicos y de tiempo que enfrentan diariamente los habitantes del departamento de Guatemala.

Finalmente, Quiñónez expresó la disposición de la Municipalidad de Guatemala y de la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur para brindar acompañamiento técnico y apoyo institucional durante el proceso de ejecución de los proyectos de movilidad.

Las municipalidades que integran la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur son Amatitlán, Villa Nueva, Guatemala, Villa Canales, San Miguel Petapa, Escuintla, Fraijanes y Mixco.

En ese contexto, el alcalde de Villa Nueva, Mynor Morales Zurita, indicó que el presupuesto municipal únicamente permite desarrollar obras locales, como dos viaductos actualmente en ejecución: uno en la zona 4 de Villa Nueva, con un costo aproximado de Q52 millones, y otro en el sector de Santa Isabel, Naciones Unidas, con apoyo de la iniciativa privada. Aunque estas obras buscan reducir tiempos de traslado, advirtió que no resuelven el problema metropolitano.

“En el área metropolitana los vecinos pasan ya entre dos y cuatro horas en el tráfico, y eso es porque nuestra infraestructura vial tiene muchas deficiencias y la que actualmente existe no cuenta con una red vial decente”, detalló Zurita.

“Lo que se requiere es una modificación a la infraestructura y, al no tenerla, se generan grandes atrasos para los vecinos y para todo el sector comercial e industrial, que también tiene mucha importancia en estos proyectos. Lo importante de declarar una emergencia es que, literalmente, ya es una emergencia, y nosotros, como municipalidades, no podemos ni tenemos los recursos del Ministerio de Comunicaciones”, enfatizó Morales Zurita.

“El dinero está, la necesidad es clara y la ciudad está lista para avanzar”, afirmó, por su parte, Quiñónez, quien explicó que el primer paso legal para activar el proyecto es la emisión de un acuerdo gubernativo por parte del presidente de la República, con el cual se designen las unidades ejecutoras y se inicie el proyecto bajo reglas claras y transparencia.

Quiñónez dijo a Prensa Libre y Guatevisión que “el Congreso de la República ya aprobó en el presupuesto vigente una asignación específica de Q1,200 millones destinada exclusivamente al Metro”.

“El dinero está, la necesidad es clara y la ciudad está lista para avanzar”, reiteró el jefe edil capitalino.

Añadió que, para que esos recursos pasen del papel a la obra, la ley marca una ruta definida. El primer paso —el banderazo de salida— es la emisión de un acuerdo gubernativo por parte del señor presidente de la República, que permita designar a las unidades ejecutoras y poner en marcha el proyecto con reglas claras y transparencia.

“Tenemos enfrente el reto del tráfico, tenemos los proyectos y estamos listos para avanzar”, aseguró Quiñónez.

Se solicitó una postura a la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, pero no se han pronunciado al respecto.

