Aerómetro apunta a ser el teleférico urbano con mayor capacidad del mundo, incluso superando al sistema de México, según la constructora

Después de una década de trámites, estudios y gestiones, el proyecto Aerómetro —un sistema de transporte público por cable aéreo— ya entró en fase de construcción en la Ciudad de Guatemala. La obra, que conectará sectores estratégicos de la capital con Mixco, busca convertirse en una alternativa para reducir los tiempos de traslado y descongestionar algunas de las zonas con mayor tráfico vehicular.

“El Aerómetro es el nombre comercial, pero técnicamente es un teleférico urbano, un sistema de transporte público por cable”, explicó Konstantinos Panagiotou, director general de Doppelmayr México y Guatemala, empresa encargada del diseño, construcción y operación del proyecto durante los próximos 25 años.

Capacidad de transporte: una apuesta de gran escala

El Aerómetro fue diseñado como un sistema de alta capacidad, pensado para atender una demanda similar a la de los principales corredores de transporte masivo del área metropolitana. Según explica Panagiotou, el sistema tendrá una capacidad instalada de 5 mil 500 pasajeros por hora en cada sentido, lo que permitiría movilizar hasta 374 mil personas al día.

“El Aerométro superará la capacidad diaria del Transmetro, que actualmente transporta alrededor de 270 mil pasajeros al día en la Ciudad de Guatemala. Para lograrlo, el Aerómetro contará con más de 500 cabinas, cada una con capacidad para 12 pasajeros sentados, que circularán de manera continua, con apenas seis segundos de separación entre una y otra”. Konstantinos Panagiotou, director general de Doppelmayr México y Guatemala

“El usuario no tiene que esperar a que se llene la cabina. Siempre va a encontrar una disponible al llegar a la estación”, explicó Panagiotou. La operación tipo carrusel permite reducir filas y mantener tiempos de espera cortos incluso en horas de mayor demanda.

La experiencia de México como referencia

El diseño del Aerómetro en Guatemala se apoya en la experiencia de sistemas de transporte por cable que ya operan en México, en especial el Cablebús de la Ciudad de México, proyecto desarrollado y operado también por la empresa Doppelmayr.

Según explicó Konstantinos Panagiotou, la Línea 1 del Cablebús es actualmente uno de los sistemas de mayor capacidad del mundo, con un flujo aproximado de 4 mil pasajeros por hora en cada sentido y tiempos de espera que rondan los cinco minutos durante las horas pico. A este antecedente se suma la construcción de la Línea 5 del Cablebús, que, de acuerdo con el directivo, se perfila como la línea de transporte por cable más extensa del mundo.

No obstante, Panagiotou subrayó que Guatemala ocupará una posición distinta en el ámbito internacional, ya que el Aerómetro está diseñado para convertirse en el sistema de transporte por cable con mayor capacidad de pasajeros por hora a nivel mundial.

Konstantinos Panagiotou, director general de Doppelmayr México y Guatemala, empresa encargada del diseño, construcción y operación del proyecto durante los próximos 25 años.

“Lo que estamos construyendo en Guatemala es el sistema de teleférico más grande mundialmente en términos de capacidad” Konstantinos Panagiotou, director general de Doppelmayr México y Guatemala

A diferencia de otros medios de transporte masivo, el teleférico urbano mantiene un flujo continuo de cabinas, lo que reduce la percepción de espera en comparación con autobuses o trenes, donde los usuarios deben permanecer detenidos en andenes o paradas.

La experiencia en México, añadió, demuestra que los sistemas por cable pueden integrarse de forma efectiva al transporte público existente y convertirse en una alternativa real para reducir tiempos de traslado, especialmente en zonas con alta congestión vehicular.

Seguridad técnica y ciudadana

Uno de los temas que más inquietud genera entre los guatemaltecos es la seguridad del Aerómetro. Según Doppelmayr, el sistema cumple con normas europeas de fabricación y operación, las mismas que se aplican en países como Suiza o Alemania.

El Aerómetro contará con más de 4 mil sensores de seguridad, mantenimiento diario y monitoreo permanente desde un centro de control. Además, las cabinas estarán equipadas con cámaras, sistemas de comunicación directa y botones de pánico.

“Hoy en día, el teleférico es el medio de transporte más seguro que existe. Supera incluso a la aviación comercial”, afirma Panagiotou.

A esto se suma la seguridad ciudadana: experiencias en ciudades como México, Colombia y Brasil muestran que los sistemas de cable aéreo han reducido delitos como robos y acoso dentro del transporte.

Tarifas y operación

El Aerómetro está diseñado para operar durante aproximadamente 17 horas al día, aunque el horario definitivo aún se encuentra en análisis, ya que deberá coordinarse con los demás sistemas de transporte urbano y extraurbano que funcionan en la Ciudad de Guatemala y Mixco.

Según explica Konstantinos Panagiotou, el objetivo es que el teleférico se integre a la dinámica diaria de movilidad y funcione de manera complementaria con otros servicios existentes, de modo que facilite los traslados de los usuarios desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.

En cuanto al costo del pasaje, la tarifa establecida será de Q4 o Q6, dependiendo del tramo recorrido. Aunque el contrato de concesión contempla la posibilidad de ajustes tarifarios, cualquier modificación deberá ser propuesta por el operador y aprobada por los concejos de Guatemala y Mixco.

Panagiotou subrayó que el proyecto no recibe subsidios del Estado y que la inversión —que ya supera los US$220 millones— es asumida en su totalidad por el sector privado, bajo un esquema de concesión a 25 años.

Cuándo estará listo el Aerómetro y cuánto durará su construcción

De acuerdo con el cronograma del proyecto y con lo publicado previamente por Prensa Libre, el Aerómetro podría iniciar operaciones de forma gradual a partir de 2027, una vez concluidas las fases de construcción, instalación del sistema electromecánico, pruebas técnicas y certificaciones internacionales.

El proyecto contempla que ambas líneas estén completamente operativas en un plazo máximo de 30 meses, contados desde el inicio formal de las obras, que inicio a finales del 2025.

Antes de abrir al público, el sistema deberá completar un periodo de pruebas continuas y obtener la certificación de un tercero independiente, proceso que forma parte de los estándares internacionales para este tipo de transporte.

Los retos del proyecto

Aunque el sistema electromecánico del Aerómetro se fabrica e importa desde Europa, la obra civil, las cimentaciones y la mayor parte de la mano de obra son guatemaltecas, lo que ha generado empleo local durante la fase de construcción y lo hará también en la operación del sistema. Sin embargo, los principales retos del proyecto no han sido de ingeniería, sino administrativos y externos al país.

Panagiotou explica que, desde el punto de vista técnico, el diseño y la ejecución no representaron mayores complicaciones, pero el proceso se vio afectado por la obtención de licencias, derechos de vía y autorizaciones, que retrasaron la obra durante varios años. A ello se sumaron factores internacionales, como la guerra en Ucrania, que impactó el suministro y el precio del acero especializado utilizado en este tipo de infraestructura, elevando los costos del proyecto.

“Las autorizaciones, los derechos de vía y los procesos políticos retrasaron el proyecto durante años. Los temas de ingeniería siempre tuvieron solución” Konstantinos Panagiotou, director general de Doppelmayr México y Guatemala

Tras superar la mayor parte de las licencias de construcción, aunque aún permanecen pendientes algunas autorizaciones en el tramo de Mixco, el directivo explica que, una vez resueltas estas trabas administrativas, la construcción del Aerómetro avanza con mayor ritmo y continuidad.

¿Se reducirán carriles en la Roosevelt o en la ciudad por el Aerómetro?

La instalación del Aerómetro no implicará la reducción de carriles ni modificaciones permanentes en la vialidad de avenidas principales como la Roosevelt, según indica el empresario. Las intervenciones en la vía pública afirma, serán puntuales, temporales y de bajo impacto, principalmente para trabajos de cimentación y montaje de infraestructura.

Panagiotou subrayó que el teleférico urbano no busca sustituir otros sistemas de transporte, sino integrarse a la red existente. “La solución es la multimodalidad: metro, BRT (Bus de Tránsito Rápido, por sus siglas en ingles, teleférico, bicicletas. No compiten entre sí, se integran”, explica

Con las primeras excavaciones y cimentaciones ya en marcha, el Aerómetro comienza a tomar forma como una de las apuestas más ambiciosas de movilidad urbana en el área metropolitana, con la promesa de ofrecer una alternativa segura y eficiente para miles de usuarios que a diario se desplazan entre la Ciudad de Guatemala y Mixco.