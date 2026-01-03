Calle Montúfar tendrá cierre parcial por obras del Aerómetro; autoridades recomiendan rutas alternas

A partir del lunes 5 de enero de 2026, la Municipalidad de Guatemala iniciará la primera fase de la construcción del Aerómetro, lo que implicará cambios en la circulación vehicular en la 12 calle de la calle Montúfar, en la zona 9, entre la 5ª y 7ª avenidas, informaron autoridades.

El vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, explicó que las obras comprendidas en este tramo conllevan una reducción parcial de carriles en sentido hacia occidente, mientras que el sentido hacia oriente seguirá operando con normalidad. Actualmente este tramo tiene tres carriles, de los cuales solo la mitad permanecerá habilitada para el tránsito durante el desarrollo de los trabajos.

Montejo destacó que los trabajos no implican el cierre total de la vía, pero advirtió que la restricción será permanente —las 24 horas, los siete días de la semana— durante el período de construcción, cuyo tiempo total aún no ha sido definido.

Rutas alternas y recomendaciones

Las autoridades proyectan que, para quienes circulan entre las zonas 10 y 9, la señalización de rutas alternas ayudará a manejar de manera más fluida el tránsito:

10ª calle, desde avenida Reforma hacia el paso a desnivel La Castellana.

11ª calle, desde avenida Reforma hacia el sótano del paso a desnivel La Castellana.

12ª calle, desde la 5ª avenida hacia el puente Tecún Umán.

13ª calle, desde avenida Reforma hacia el bulevar Liberación.

Ruta del Obelisco hacia el puente El Trébol.

Montejo hizo un llamado a los conductores para respetar la señalización circunstancial y las indicaciones de los agentes de tránsito, así como evitar conductas de riesgo que puedan agravar la congestión vehicular durante los trabajos.

Impacto en la llegada al Aeropuerto Internacional La Aurora

Pablo Castillo, vocero del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), indicó que la construcción del Aerómetro impactará el tránsito en los alrededores de la terminal aérea y podría afectar la llegada de pasajeros al aeropuerto si no se toman en cuenta las rutas alternas sugeridas por las autoridades de tránsito.

Castillo invitó a los usuarios a planificar con anticipación su llegada al aeropuerto y a identificar rutas alternas, especialmente en horas pico, para evitar contratiempos derivados de los ajustes viales.

Aerómetro

El Aerómetro es un sistema de transporte urbano por cable que busca mejorar la movilidad entre la Ciudad de Guatemala y el municipio de Mixco mediante cabinas suspendidas que conectan puntos estratégicos como Plaza España y El Trébol.

Según notas publicadas por Prensa Libre, el proyecto avanza con un cronograma de varias fases, en el que ya se inició la construcción de los primeros cimientos en áreas como El Trébol y la zona 8 desde noviembre de 2025, marcando el arranque visible del sistema de transporte aéreo.

Este plan contempla desde preparación del terreno y colocación de bases, hasta la construcción de estaciones y tendido de cables para las cabinas, todo con el objetivo de descongestionar rutas principales y ofrecer una alternativa de traslado ágil en el área metropolitana.