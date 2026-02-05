AeroMetro Guatemala: empresa que ejecuta el proyecto comparte 5 datos del teleférico urbano

El inicio de la construcción del AeroMetro, el nuevo teleférico urbano que conectará la Ciudad de Guatemala con Mixco, ha generado dudas sobre quién ejecuta el proyecto, si habrá exclusividad del uso de la vía y si se afectarán carriles en rutas principales como la calzada Roosevelt. La empresa a cargo del diseño y operación explica cómo funcionará el sistema.

El AeroMetro es un sistema de transporte público por cable que se ejecuta bajo un modelo de concesión, según explicó Konstantinos Panagiotou, director general de Doppelmayr México y Guatemala. La empresa es responsable del diseño, construcción y operación.

Aunque el proyecto ha sido impulsado por la Municipalidad de Guatemala, esta no operará directamente el sistema. Tanto los entes municipales sí juegan un papel importante en el proceso.

¿La Municipalidad de Guatemala está a cargo del proyecto?

Una de las principales dudas ciudadanas es si el AeroMetro será operado directamente por la Municipalidad de Guatemala. Panagiotou aclara que el proyecto se ejecuta bajo un modelo de concesión.

Doppelmayr es la empresa encargada del diseño, construcción y operación del sistema durante 25 años, como parte del consorcio adjudicatario. Las municipalidades de Guatemala y Mixco participan como entes reguladores, especialmente en temas de tarifas, permisos y coordinación con otros sistemas de transporte.

¿Se reducirán carriles o se afectará la Roosevelt y la Ciudad de Guatemala?

Otra inquietud recurrente es si la construcción del AeroMetro implicará la reducción de carriles en avenidas principales, como la calzada Roosevelt. Según la empresa, no habrá reducción de carriles ni cambios permanentes en la vialidad.

“No vamos a quitar ningún carril. Las intervenciones son muy pequeñas y puntuales”, aseguró Panagiotou, quien explica que las obras se concentran en la instalación de torres y estaciones, sin afectar el flujo vehicular de forma permanente.

El directivo también descarta que el proyecto limite futuras alternativas de transporte. “Si alguien quiere hacer un BRT o cualquier otro sistema en la Roosevelt, está en su derecho. Nosotros no tenemos ningún monopolio ni exclusividad del espacio”, añade.

¿El AeroMetro impedirá otros tipos de transporte?

Panagiotou enfatizó que el teleférico urbano no busca sustituir otros sistemas, sino integrarse a una red de movilidad más amplia. El diseño del proyecto permite la coexistencia con buses, BRT, metro y transporte extraurbano.

“La solución es la multimodalidad. El metro, el BRT, el teleférico y otros sistemas no compiten entre sí, se complementan”, afirma.

Experiencia internacional como respaldo

Doppelmayr cuenta con experiencia en proyectos similares en distintos países. En la Ciudad de México, la empresa opera el Cablebús, cuya Línea 1 moviliza alrededor de 4 mil pasajeros por hora en cada sentido, con tiempos de espera cercanos a cinco minutos. Además, actualmente construye la Línea 5, que se proyecta como la más extensa del mundo.

“En Guatemala vamos a tener el sistema con mayor capacidad de transporte por hora a nivel mundial”, comenta el directivo.

Impacto ambiental y remoción de árboles

En el ámbito ambiental, la construcción del Aerómetro implicará la remoción de 721 árboles, los cuales deberán ser compensados mediante un plan de reforestación previamente autorizado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn).

La cartera ambiental informó en un comunicado que en agosto de 2025 otorgó la licencia ambiental al proyecto impulsado por la Municipalidad de Guatemala, luego de que se corrigieran debilidades técnicas detectadas durante el proceso de evaluación.

Entre las principales observaciones señaladas por el Marn figuraban la delimitación del área de influencia del proyecto, el manejo de la remoción de árboles y el tratamiento de aguas residuales, aspectos que debieron ser ajustados antes de aprobar el estudio de impacto ambiental.