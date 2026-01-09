Aerometro: dónde estarán las 7 estaciones de Mixco, las 4 de la capital y cuántas personas transportará

El Aerometro es el proyecto de transporte urbano por cable que conectará la Ciudad de Guatemala y Mixco mediante cabinas aéreas, con el objetivo de reducir los tiempos de traslado en uno de los corredores más congestionados del área metropolitana.

Según su proyección, el sistema está diseñado para movilizar a más de 374 mil personas al día y reducir los tiempos de viaje hasta en un 75%, al operar de forma continua y sin depender del tráfico vehicular en superficie. Las tarifas previstas oscilarán entre Q4 y Q6, dependiendo del tramo recorrido.

El proyecto comenzó a registrar trabajos iniciales desde noviembre del 2025, y actualmente continúan en sectores como El Trébol y la Calle Montúfar en la zona 9, donde se han iniciado labores de preparación y colocación de los primeros cimientos del sistema.

El Aerometro se construye por fases y contempla una inversión aproximada de Q1 mil 216 millones, financiada con capital privado.

La ejecución total del proyecto se estima entre dos y tres años, con la posibilidad de que algunas estaciones entren en operación de manera progresiva conforme avancen las obras.

Líneas y estaciones del Aerómetro

El sistema contará con dos líneas principales y un total de 11 estaciones, distribuidas entre la capital y Mixco, ubicadas en puntos estratégicos de conexión con otros servicios de transporte público.

Estaciones en la Ciudad de Guatemala

Línea 1: Plaza España – El Trébol

Esta línea inicial tendrá cuatro estaciones y un tiempo estimado de viaje de 8 minutos:

Plaza España: Ubicada en la zona 9, cerca de la emblemática Plaza España. Tecún Umán: Segunda estación en el recorrido. CAMIP: Punto de parada intermedia. Trébol 1: Última estación de la primera línea, conectando con la línea 12 del TransMetro.

Estaciones en Mixco

Línea 2: El Trébol – Molino de las Flores (Mixco)

La segunda línea contará con ocho estaciones y abarcará una mayor extensión:

Trébol 2: Estación de conexión entre las dos líneas. Hospital Roosevelt: Punto estratégico para usuarios del sector salud. Kaminal Juyú - Mirador - Rus Mall: Otra parada clave en el recorrido. Utatlán: Conexión con el Periférico y el TransMetro. Santa Rita: Estación intermedia. Eskala - Cotió: En cercanías de centros comerciales. Molino de las Flores: Última estación, ubicada en Mixco.

Detalles técnicos y funcionamiento

El Aerómetro operará mediante cabinas suspendidas por cables aéreos, con capacidad para 10 a 12 pasajeros, equipadas con aire acondicionado y ventanas panorámicas.

El sistema funcionará de forma continua, lo que permitirá intervalos cortos entre cabinas y mayor regularidad en los tiempos de viaje, incluso en horas pico.

Además, el proyecto contempla integración con líneas del TransMetro, ciclovías y sistemas de transporte complementario, con el objetivo de consolidar una red multimodal que alivie la presión vehicular en la calzada Roosevelt, la San Juan y otros accesos a la capital.

Cabinas modernas: Con capacidad para 10 a 12 personas, aire acondicionado y ventanas panorámicas.

Una estación que se construirá y se llamará Central de Transferencia Intermedia de Occidente en Mixco.

Conectividad: Integración con líneas del TransMetro (L7, L12, L13), ciclovías y buses Express Mixco.

Eficiencia: En su etapa inicial, el AeroMetro proyecta reducir tiempos de viaje en un 75%, aunque su implementación efectiva será evaluada a futuro.

