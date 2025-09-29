Video muestra cómo serían los túneles, puentes y viaductos que mejorarían el tránsito en la capital

Guatemala comenzó a mostrar cómo podría lucir su futuro sistema de movilidad mediante una proyección visual del Plan Maestro de Movilidad del Área Metropolitana.

Desarrollado en colaboración con la Agencia de Cooperación de Corea (KOICA, por sus siglas en inglés), el proyecto propone un diseño de rutas principales y conexiones que buscan aliviar la congestión en la capital y sus municipios vecinos, mediante un esquema vial integral con una proyección a 20 años.

El sistema integral está pensado para redistribuir el flujo vehicular, incorporar nueva obra pública y mejorar la movilidad urbana en todo el área metropolitana, aunque su ejecución dependerá de acuerdos intermunicipales y futuras etapas de planificación.

Entre las distintas vías, el tramo prioritario es la circunvalación interna en la Ciudad de Guatemala, un anillo vial que rodea el centro y permite que el tráfico que no necesita ingresar a esa zona circule con mayor rapidez.

Este anillo desviaría el tráfico y facilitaría su integración con las rutas radiales hacia municipios y carreteras principales.

Las futuras rutas radiales, según la planificación, se conectarían a este anillo con los municipios vecinos y las vías principales, formando un sistema que organiza el tránsito en toda el área metropolitana.

Circunvalación interna en Ciudad de Guatemala: obras clave

La circunvalación interna sería el primer tramo prioritario del plan maestro y funcionaría como un anillo urbano que organiza el tránsito de manera más eficiente.

El video del proyecto ilustra que el anillo tendrá una longitud total de 21.8 kilómetros, de los cuales 8.9 km serán de construcción nueva, conectando las arterias más importantes de la ciudad y evitando que el tránsito pase por el centro.

Principales características y obras proyectadas:

Longitud total de 21.8 kilómetros, de los cuales 8.9 serían de construcción nueva.

Cuatro puentes que sumarían 1.6 kilómetros.

Túnel de 4 kilómetros bajo el aeropuerto La Aurora.

Dos viaductos con 410 metros en conjunto.

Simulación del túnel de 4 kilómetros que formaría parte de la circunvalación interna, diseñado para reconectar vías interrumpidas por el aeropuerto y mejorar la fluidez del tránsito. (Foto Prensa Libre: captura de video Plan Maestro de Movilidad)

Obras específicas destacadas:

Primer puente elevado de 320 metros, destinado a aliviar la congestión del Periférico.

Segundo puente de 520 metros, integrado a una estructura de tres niveles junto con la vía existente.

Puente zona 1–Periférico con dos estructuras superiores independientes y una inferior común.

Viaductos de 390 y 20 metros para conectar la avenida La Reforma, la zona 1 y otras arterias.

Estas intervenciones permitirían que los vehículos circulen de forma más fluida, reconectando vías y manteniendo constante el flujo vehicular en las zonas de mayor congestión.

Además, la circunvalación interna se integraría con futuras radiales, formando un sistema que redistribuiría el tránsito en toda el área metropolitana.

Rutas radiales: conexión con municipios vecinos

El plan contempla tres rutas radiales prioritarias que actuarían como ejes de conexión entre la circunvalación interna y los municipios cercanos:

Vía r adial 1 : Se extendería por una distancia de 8.1 kilómetros, conectando la CA-1 con la zona 11, atravesando Mixco y Santa Catarina Pinula, con 17 puentes que sumarían 2.8 km y un túnel urbano de 1.5 km.

: Se extendería por una distancia de 8.1 kilómetros, conectando la CA-1 con la zona 11, atravesando Mixco y Santa Catarina Pinula, con 17 puentes que sumarían 2.8 km y un túnel urbano de 1.5 km. Vía r adial 2 : Con extensión de 10 kilómetros, uniría la zona 13 con la CA-1 hacia Santa Catarina Pinula, con 10 puentes previstos.

: Con extensión de 10 kilómetros, uniría la zona 13 con la CA-1 hacia Santa Catarina Pinula, con 10 puentes previstos. Vía radial 3: Consta de 6.3 kilómetros, los que conectarían la zona 21 con Villa Nueva; incluye un puente de 80 metros sobre un río y un túnel de 1.1 kilómetros que atravesaría zonas residenciales.

Estas rutas funcionarían como “brazos” que distribuyen el tránsito que entra y sale de la ciudad, mientras la circunvalación interna actúa como el anillo que mantiene descongestionadas las principales avenidas del centro.

Segundo anillo vial

En conjunto, circunvalación y radiales son parte del sistema radial–circunvalatorio, pensado para ordenar el tránsito y facilitar los desplazamientos intermunicipales y urbanos.

