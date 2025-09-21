17 nuevas rutas de buses en Ciudad de Guatemala: así serán los recorridos, distancias y cantidad de pasajeros que atenderán

La Municipalidad de Guatemala presentó un proyecto que incorporará 17 nuevas rutas de autobuses, con el objetivo de mejorar la movilidad urbana y cubrir aproximadamente el 80% del municipio.

El sistema se integrará con el Sistema TuBus, cuyas siete líneas ya están en operación, ampliando así la cobertura metropolitana del transporte urbano.

Según documentos publicados por la Municipalidad de Guatemala, las rutas conectarán 16 zonas de la ciudad y enlazarán áreas residenciales, centros comerciales y puntos estratégicos de transporte. Entre los trayectos están rutas clave como la Avenida Bolívar, en la zona 1; la conexión entre las zonas 5 y 9, o el recorrido hacia el Estadio Doroteo Guamuch Flores. Otro puntos que conectan son la ruta desde Vista Hermosa hasta el Trébol; y el trayecto de la zona 19 al Centro, en la zona 1.

Los recorridos varían entre 8 y 31 kilómetros, desde trayectos cortos para desplazamientos rápidos hasta rutas largas que conectan distintos sectores de la ciudad.

Cada línea está diseñada para atender a miles de pasajeros al día, y durante las horas pico algunas podrán movilizar hasta 631 pasajeros, lo que muestra la presión que enfrenta el sistema en los momentos críticos del día, según los documentos.

Para la implementación de este proyecto, la Municipalidad ha establecido un contrato público, y actualmente se encuentra en proceso de definir los detalles que serán presentados a los oferentes interesados. El 4 de noviembre es el último día para la recepción de propuestas.

Esto permitirá que los operadores interesados conozcan los requerimientos técnicos, la flota necesaria y los estándares de servicio que deberán cumplir.

Cobertura y flota de buses

La red se organizará en dos ejes: rutas perimetrales y rutas radiales, con un total de 288.57 kilómetros.

Para operarlas, se requerirán 111 autobuses con capacidad para 80 pasajeros cada uno. Estos vehículos deberán estar equipados con tecnología de bajas emisiones y herramientas digitales que permitirán a los usuarios planificar viajes, ubicar paradas en tiempo real y consultar información actualizada del sistema.

Se busca que las nuevas unidades ofrezcan mayor comodidad, menos ruido y sistemas de seguridad avanzados, entre ellos videovigilancia, comunicación directa para atención al usuario y gestión de flota.

La Municipalidad de Guatemala informó que también se prevé integrar el pago electrónico mediante la Tarjeta Ciudadana, así como un programa de mantenimiento preventivo y correctivo y la capacitación del personal, con el fin de garantizar un servicio seguro y confiable.

La inversión será 100% privada, bajo un contrato de 20 años que contempla la operación, el mantenimiento y la renovación de las unidades conforme sea necesario.

Eje de Rutas Perimetrales

No. Ruta Recorrido de la ruta Longitud aproximada (km) Pasajeros estimados por día Pasajeros en hora pico 1 101 El Zapote z.2 - Av. Bolívar z.1 8.2 4,388 488 2 103 Proyectos 3-3 La Reinita z.6 - Majadas z.11 26.02 2,286 254 3 302 Cayalá z.16 - Tecún Umán z.15 9.26 4,425 492 4 303 Vista Hermosa z.15 - Centro z.1 14.3 3,133 348 5 304 Universidad Rafael Landívar z.16 - Terminal z.9 16.3 4,187 465 6 403 Trébol de Vista Hermosa z.15 - Trébol z.12 16.1 5,683 631 7 501 Justo Rufino Barrios z.21 - Reforma z.9 24.14 1,988 221 8 803 Mercado La Florida z.19 - Centro z.1 26 2,455 273



Eje de Rutas Radiales