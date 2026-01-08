Paso a desnivel de la Roosevelt: cuándo se entregará la obra y por qué suma Q91 mil en sanciones

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) confirmó que la empresa Cebco, responsable de la construcción del paso a desnivel en la calzada Roosevelt y 9a avenida, zona 11, acumula una sanción de Q91 mil 310 hasta el 8 de enero de 2026, debido al retraso en la entrega de la obra.

La infraestructura debía ser concluida el 22 de diciembre de 2025, según lo anunciado oficialmente por las autoridades; sin embargo, el plazo no se cumplió, lo que activó la aplicación de sanciones conforme a lo establecido en el contrato.

De acuerdo con el CIV, la multa se impone sobre el monto total de los trabajos no ejecutados oportunamente y corresponde a una sanción diaria por cada día de atraso, como lo establece la ley y el contrato suscrito con la empresa constructora.

Ante el incumplimiento del plazo, la empresa Cebco informó que la nueva fecha de entrega del proyecto sería el 25 de febrero del 2026, aunque las sanciones continuarán vigentes mientras la obra no sea finalizada.

El paso a desnivel de la calzada Roosevelt es una de las obras viales de mayor impacto para la movilidad en la capital, por lo que las autoridades han reiterado que mantendrán la fiscalización del proyecto hasta su conclusión.

Obra marcada por retrasos

El paso a desnivel inició su ejecución el 1 de septiembre de 2022, con un plazo original de 14 meses para concluir en octubre de 2023; sin embargo, desde finales de 2023 enfrentó múltiples contratiempos que prolongaron su avance.

En noviembre de 2023, la obra fue suspendida después de que se detectaran tuberías y colectores no previstos que debieron ser reubicados, lo que obligó a modificar partes del diseño estructural.

1/5 🚧 Paso a desnivel de la Calzada Roosevelt

La obra ubicada en la Calzada Roosevelt y 9ª avenida, zona 11, registra un avance físico del 86 % y un avance financiero del 77.28 %, al 29 de diciembre de 2025. pic.twitter.com/DN1SiZ6J4K — FSS_CIV (@FondoSocialFSS) January 2, 2026

Tras meses de paralización, los trabajos se reactivaron en varias ocasiones. En junio de 2024 se detuvo nuevamente la construcción debido a que la empresa supervisora no presentó una fianza de ampliación, requisito indispensable para continuar con la obra.

En abril de 2025, tras una resolución de amparo de la Corte de Constitucionalidad (CC), se retomaron los trabajos formalmente, pero el avance siguió siendo limitado pese a que el Fondo Social de Solidaridad (FSS) y el CIV proyectaron la entrega para diciembre de 2025.

En varias publicaciones durante 2025 se reportó que, aunque el proyecto mostraba porcentajes relevantes de avance físico, continuaba acumulando atrasos respecto a las proyecciones originales y enfrentaba dificultades técnicas y logísticas, incluidas complicaciones en la fundición de vigas y otros trabajos estructurales.

El proyecto, con un presupuesto original de Q44.9 millones, ha sido considerado estratégico para la mejora de la movilidad en un sector de alta congestión vehicular en la capital, y su prolongada ejecución ha generado preocupación entre autoridades y usuarios, que esperan su conclusión definitiva para aliviar el tránsito en la zona.

