Un chat y reunión entre amigos: testigo narra cómo fueron las últimas horas de vida Hansel Szarata

Este jueves 8 de enero, en el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal, continuó el juicio contra el exviceministro de Gobernación Carlos García Rubio, señalado por la muerte de Hansel Szarata.

La madrugada del 5 de abril del 2025, un encuentro entre amigos en bares de la zona 16 terminó en tragedia: Hansel Szarata, exasesor del Congreso, murió tras recibir un disparo.

García Rubio fue enviado a juicio, ya que el Ministerio Público lo señala como el supuesto autor del disparo que mató a Szarata.

En la audiencia de este jueves, José Fernando Roca, amigo tanto del sindicado como de la víctima, declaró sobre lo que supuestamente ocurrió el día de la muerte de Hansel.

Indicó que ese día junto a Hansel decidieron pasar a una venta a comer hot dogs, y luego se dirigieron a una empresa ubicada en la ruta hacia El Salvador, donde entregaron unos documentos.

Posteriormente, fueron a la zona 9, donde en otra empresa dejaron más documentos, y después se trasladaron al Congreso, en la zona 1. Añadió que Hansel trabajaba en el edificio Centro Vivo, donde tenía su parqueo; Roca se bajó del vehículo y acordaron encontrarse horas después.

Se reunirían en una barbería en la zona 10, pero alrededor de las 18.30 horas Hansel le indicó que había mucho tráfico y que mejor se vieran en la zona 16, donde estaba Carlos García Rubio.

José Fernando Roca recordó que, junto a su novia, llegó al punto acordado en la zona 16; ya eran cerca de las 20.30 horas. Hansel ya estaba con García Rubio, acompañados por un señor y su hijo.

Compartieron bebidas y comida durante unos 30 minutos. Dos jóvenes llegaron a saludar a Hansel, quien los presentó, y se unieron a la reunión.

Ambos jóvenes se despidieron, y luego Hansel y sus acompañantes pagaron la cuenta. Luego, se dirigieron a una discoteca, a la que solo ingresaron Hansel, García Rubio, Roca y su novia.

Roca recordó que el lugar tenía buena concurrencia. Los dos jóvenes que habían estado con ellos en el establecimiento anterior les cedieron espacio y pidieron bebidas en un ambiente tranquilo.

A eso de la 1 de la madrugada, en la discoteca informaron que iban a cerrar. Todos salieron juntos, y Roca y su novia se despidieron del grupo y se dirigieron al área de sanitarios.

Cuando Roca salió del sanitario, ya no estaban ni Carlos ni Hansel, ni tampoco los dos jóvenes, según su declaración.

Roca se dirigió a la casa de su novia. Relató que tenían un chat para comunicarse entre amigos, y afirmó que lo revisó: “Vi que Carlos hacía referencia a que había matado a Hansel; cuando vi eso me asusté demasiado, no lo podía creer”, expresó.

Junto a su novia se dirigió al lugar de los hechos, donde las autoridades ya realizaban las diligencias correspondientes.

Para finalizar su declaración, Roca indicó que García Rubio tiene experiencia en el manejo de armas. Añadió: “Pero de que Carlos hiciera de manera irresponsable el uso y la manipulación de un arma, a consideración mía, no”.

El juicio contra Carlos García Rubio continuará el 22 de enero.

