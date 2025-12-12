Envían a juicio a jóvenes por ataque ocurrido la misma noche en que murió Hansel Szarata

El juez Fredy Orellana, a cargo del Juzgado Séptimo Penal, resolvió este viernes 12 de diciembre que Andrés Cano y Roberto Padilla enfrenten juicio por un incidente ocurrido la madrugada del 5 de abril en un centro comercial de la zona 16 capitalina.

Cámaras de seguridad documentaron una discusión entre los ahora acusados y otros jóvenes en un parqueo. Según la investigación, minutos después, Cano y Padilla, a bordo de un vehículo, pasaron por el lugar, y se observaron destellos causados por disparos.

El juzgador resolvió que Cano enfrente juicio por homicidio en grado de tentativa y por disparos sin causa justificada. En tanto, Padilla será juzgado por homicidio en grado de tentativa y por el transporte o traslado de armas de fuego.

La víctima fue identificada como Gerson Lemus, quien resultó herido por uno de los disparos. Antes del hecho, ambos acusados se encontraban en una discoteca con el exviceministro de Gobernación Carlos García Rubio y el trabajador del Congreso Hansel Szarata. Este último murió ese día en un confuso incidente, y por ese crimen es procesado García Rubio, quien, según el Ministerio Público, habría accionado su arma de fuego al escuchar las detonaciones provocadas por los otros dos jóvenes.

Los cuatro involucrados, aunque procesados en casos distintos, compartían una noche de tragos que terminó en tragedia.

El juez Orellana indicó que será el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal el encargado del debate contra los acusados. Además, programó para el 8 de enero la audiencia de ofrecimiento de pruebas.

Las autoridades sostienen que los hechos están vinculados entre sí, aunque los señalados enfrentan procesos separados.

