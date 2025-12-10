Carlos García Rubio niega responsabilidad en la muerte de Hansel Szarata durante primera jornada del juicio

El juicio contra el exviceministro de Gobernación Carlos García Rubio, acusado del homicidio del exasesor del Congreso Hansel Szarata, comenzó este miércoles 10 de diciembre en el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal. En la primera jornada, el exfuncionario se declaró inocente y afirmó que nunca tuvo intención de hacerle daño a la víctima.

El Ministerio Público (MP) acusa a García Rubio de ser responsable de la muerte de Szarata, ocurrida el 5 de abril del 2025 durante un confuso incidente en el parqueo de un centro comercial en zona 16, Ciudad de Guatemala.

Según la investigación, García Rubio se encontraba en el lugar acompañado de dos guardaespaldas. Previamente, había compartido con Szarata y otras personas en un bar cercano.

La Fiscalía señala que Szarata abordó su vehículo para retirarse, pero se detuvo cuando García Rubio lo llamó. Minutos después, arribó un picop conducido por Roberto Rafael Padilla Recinos y Andrés Eduardo Cano Sánchez, quienes también habían estado en el bar. Tanto el acusado como la víctima se acercaron al vehículo para hablar con los ocupantes.

De acuerdo con la acusación, Szarata intentó retirarse nuevamente, pero descendió del vehículo, al parecer, para continuar la conversación. En ese momento se escucharon disparos. El MP sostiene que García Rubio disparó en la dirección en que Szarata caminaba. Uno de los proyectiles impactó en el tórax de la víctima y le causó la muerte.

“Yo no maté a Hansel, era mi mejor amigo”, expresó García Rubio ante el tribunal.

Otros procesados

Mientras tanto, Padilla Recinos y Cano Sánchez enfrentan proceso en el Juzgado Séptimo Penal. Cano está señalado de homicidio en grado de tentativa y disparos sin causa justificada. Padilla es acusado de homicidio en grado de tentativa y transporte ilegal de armas de fuego.

Videos incorporados al proceso muestran el momento en que ambos viajaban en un picop y disparaban al suelo.

Según los señalamientos, Padilla Recinos y Cano Sánchez son señalados como las personas que supuestamente dispararon segundos antes de que el exviceministro accionara su arma en el parqueo del centro comercial.

Una noche de tragos que terminó en tragedia

La madrugada del 5 de abril del 2025, un encuentro entre amigos en bares de zona 16 terminó en tragedia. Hansel Szarata, exasesor del Congreso, murió tras recibir un disparo, otro joven resultó herido y tres personas quedaron implicadas en un caso penal.

Carlos García Rubio fue enviado a juicio, ya que el MP lo señala como autor del disparo que mató a Szarata. Andrés Eduardo Cano y Roberto Rafael Padilla, también involucrados, declararon en el Juzgado Séptimo Penal cómo ocurrieron los hechos.

Ambos contaron que, tras separarse del grupo, fueron agredidos por desconocidos. Cano dijo haber encontrado un arma en el vehículo y disparó al suelo, pero una esquirla hirió a un joven. El arma, según Padilla, fue dejada por su madre días antes.

García Rubio, al escuchar los disparos, accionó su arma. Según la Fiscalía, uno de los proyectiles alcanzó a Szarata y le causó la muerte. Cano y Padilla enfrentan cargos por homicidio en grado de tentativa, disparos injustificados y traslado de armas.