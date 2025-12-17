“Llevó dos arreglos de flores y se quedó en la misa”: hermana de Hanzel Szarata declara en juicio contra presunto homicida

Shirley Szarata, hermana del exasesor del Congreso Hanzel Szarata, ofreció un testimonio clave durante el juicio contra el exviceministro de Gobernación Carlos García Rubio, acusado de homicidio.

Ante el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal, relató que recibió una llamada telefónica de García a las 2.02 horas del 5 de abril del 2025. “Me pareció extraño. Aunque lo conocía, no teníamos la confianza para hablar a esa hora”, dijo.

Según su declaración, García le informó que Hanzel había sido asesinado y le pidió que llegara a centro comercial donde ocurrieron los hechos, en la zona 16. Al llegar, García le comentó que había ocurrido un “gran ataque armado”, que “les pasaron disparando” y que su hermano también había disparado, pero que solo a él lo alcanzaron los proyectiles.

Shirley declaró que, durante ese momento, García la abrazaba y le pedía perdón. “No entendí por qué me pedía perdón, pero empecé a notar cosas extrañas”, afirmó.

El exviceministro volvió a comunicarse con ella al día siguiente. Le informó que no asistiría ni al velorio ni al sepelio “por cuestiones de seguridad”.

Shirley Szarata relató que, nueve días después de la muerte de su hermano, Carlos García Rubio se presentó en el cementerio con un gesto que le resultó inesperado: “Llevó dos arreglos de flores y se quedó en la misa”, declaró ante el tribunal.

Según la testigo, el exviceministro participó en la ceremonia religiosa y luego le comentó que había tenido acceso al expediente del caso. “Me dijo que la herida fue provocada por una bala de fusil, pero minutos después cambió su versión y afirmó que había sido una pistola”, agregó.

“Me sorprendió. Al principio parecía interesado en encontrar la verdad, pero luego le giraron orden de captura. Un abogado incluso buscó a mi mamá y a mí para que firmáramos unos documentos, y hoy forma parte de la defensa de García”, agregó.

El testimonio fue parte de la segunda jornada del juicio por el homicidio ocurrido en el parqueo de un centro comercial en zona 16, Ciudad de Guatemala.

