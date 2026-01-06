AeroMetro en Guatemala: ¿por qué el proyecto deberá plantar más de 2 mil árboles en la ciudad?

La construcción del proyecto AeroMetro implicará la remoción de 721 árboles, los cuales deberán ser compensados mediante un plan de reforestación autorizado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn).

El Marn informó en un comunicado que en agosto de 2025 otorgó la licencia ambiental al proyecto impulsado por la Municipalidad de Guatemala, luego de que se corrigieran varias debilidades técnicas detectadas durante la evaluación.

Entre las principales deficiencias señaladas se encontraban la delimitación del área de influencia del proyecto, el manejo de la remoción de árboles y el tratamiento de aguas residuales.

Como parte de las condiciones de la licencia ambiental, el Marn estableció que la empresa Cablevía de Guatemala, S.A., responsable de la obra, deberá ejecutar un plan de compensación forestal con un mínimo de 2 mil 500 árboles, distribuidos en tres fases.

En la primera fase , se plantarán 725 árboles: 510 en el vertedero de la zona 3 y 215 a lo largo de los tramos laterales del proyecto.

, se plantarán 725 árboles: La segunda fase contempla la siembra de 932 árboles en los tramos laterales y en el camellón central.

contempla la siembra de y en el camellón central. Mientras que en la tercera fase se plantarán 912 árboles a lo largo del camellón central del proyecto.

El Marn subrayó que los árboles en áreas urbanas cumplen funciones ambientales, sociales y paisajísticas irremplazables, por lo que aseguró que dará un seguimiento a la ejecución del proyecto para verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la licencia ambiental.

Postura de la Municipalidad de Guatemala

En respuesta, la Municipalidad de Guatemala indicó que ya se ha iniciado el proceso de reforestación directamente vinculado a la ejecución del proyecto AeroMetro y que a lo largo del presente año se desarrollarán jornadas adicionales.

"De manera complementaria, durante 2025 la municipalidad ha sembrado más de 5 mil árboles en distintos puntos de la ciudad, como parte de una estrategia integral orientada a la reducción de las islas de calor y al fortalecimiento del entorno urbano", puntualizó la comuna.

