Paso a desnivel en San José Pinula: cuánto mide, cuántos carriles tendrá y cuándo se entregará

El viaducto “Don Justo” avanza hacia su fase final de construcción, con la colocación de la primera viga de la curva final del puente, lo que completa la etapa más importante de la obra.

El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, destacó que el proyecto representa un reto de ingeniería por su tamaño y ubicación estratégica.

Desde agosto del 2025, la municipalidad ha coordinado los trabajos principales, incluyendo la construcción del puente elevado o tercer nivel, clave para mejorar la movilidad en la zona.

Se prevé que la obra sea entregada a finales de enero del 2026, conforme al calendario establecido para no afectar más de lo necesario el tránsito diario.

Características y beneficios del viaducto

El viaducto “Don Justo” será el más largo construido por la municipalidad y uno de los más extensos a lo largo de la carretera a El Salvador.

Contará con dos carriles, diseñados para tránsito liviano y pesado, incluyendo camiones, buses y tráileres que se dirigen a San José Pinula y El Pajón.

Se ampliará el tramo izquierdo, en el área donde actualmente se encuentra una pasarela peatonal, lo que permitirá un flujo vehicular más ágil.

La obra beneficiará a más de 130 mil automovilistas que diariamente circulan por este punto clave, y busca reducir la congestión vehicular en la zona.

Imagen aérea captada con dron muestra la colocación de una viga en la fase final del paso a desnivel “Don Justo”, ubicado en la entrada a San José Pinula sobre la carretera a El Salvador. (Foto Prensa Libre: Municipalidad de Santa Catarina Pinula)

Impacto y relevancia para el área

La construcción del viaducto “Don Justo” mejora la seguridad vial y la movilidad en uno de los accesos más transitados hacia San José Pinula, según se informó.

Durante las obras, la PMT ha coordinado cierres parciales y nocturnos, y ha recomendado rutas alternas para evitar complicaciones en el tránsito.

El diseño permitirá un flujo más constante de tránsito pesado, evitando los embudos que actualmente se generan por la mezcla de buses, tráileres y vehículos livianos.

Además, esta obra forma parte de un plan municipal para modernizar la infraestructura vial y conectar de forma más eficiente la carretera a El Salvador con las zonas urbanas y rurales del municipio.

