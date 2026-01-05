Proyecto Aerometro inicia construcción y activa desvíos en avenidas clave de la capital

La Municipalidad de Guatemala comenzó este lunes 5 de enero con el cierre de carriles sobre la 12 calle y 5ª avenida, así como en la 6ª avenida de la zona 9, en la calle Montúfar, por la construcción de una de las fases del Aerometro.

Los trabajos iniciaron con la señalización del área donde se instalarán las bases para la terminal de carga y descarga de la estación ubicada en Plazuela España.

Esta intervención corresponde a la primera fase, situada en la 12 calle de la avenida Montúfar, zona 9, entre la 5ª y 7ª avenidas.

También comenzó la construcción de una estación en el bulevar Liberación y 11ª avenida, zona 8, en el sector del área del Camip, donde se ubicará otra parada.

Aunque el período total de los trabajos aún no ha sido definido, las autoridades han informado que esta fase tendrá una duración de 18 meses.

El Aerometro es un sistema de transporte urbano por cable que conectará Ciudad de Guatemala con Mixco. La segunda fase se desarrollará del Trébol al Molino de las Flores e incluirá siete estaciones, entre ellas, una central de transferencia.

El proyecto contempla dos ejes principales, una inversión privada de Q1,216 millones y la movilización estimada de 374 mil usuarios al día. Se espera una reducción de hasta 75% en los tiempos de viaje.

Ante el impacto vial previsto, Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, recomendó respetar la señalización y evitar conductas de riesgo.

Las autoridades compartieron rutas alternas como el puente El Trébol, las 10ª, 11ª, 12ª y 13ª calles desde la avenida Reforma, el viaducto La Castellana y el puente Tecún Umán.

