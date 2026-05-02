Pistolas, rifles y cargadores: incautan arsenal en Portuaria Santo Tomás de Castilla, en Izabal

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Pistolas, rifles y cargadores: incautan arsenal en Portuaria Santo Tomás de Castilla, en Izabal

Entre las armas incautadas se encontraron rifles AK-47, pistolas, municiones y cargadores.

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Armamento incautado en Izabal

Las autoridades informaron sobre la incautación de un arsenal en la Portuaria Santo Tomás de Castilla, en Puerto Barrios, Izabal. (Foto Prensa Libre: PNC)

Las autoridades informaron este 2 de mayo sobre la incautación de varias armas de fuego durante un operativo en la Portuaria Santo Tomás de Castilla, Izabal.

La Policía Nacional Civil (PNC) indicó en una publicación en redes sociales que, además de las armas, se encontraron cargadores y municiones.

Por su parte, el Ministerio de Gobernación detalló que las armas incautadas eran ocho AK-47, dos rifles y una pistola.

También se incautaron 19 cargadores y seis municiones.

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Armamento incautado en Izabal

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"La PNC estableció que lo incautado tenía como destino Nentón, Huehuetenango, y La Libertad, Petén", señaló el Ministerio en redes sociales.

Ambas autoridades compartieron fotografías en las que se observa el armamento incautado.

Finalmente, el Ministerio de Gobernación indicó que el armamento incautado será embalado para comenzar las investigaciones.

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ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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