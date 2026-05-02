Pistolas, rifles y cargadores: incautan arsenal en Portuaria Santo Tomás de Castilla, en Izabal

Las autoridades informaron este 2 de mayo sobre la incautación de varias armas de fuego durante un operativo en la Portuaria Santo Tomás de Castilla, Izabal.

La Policía Nacional Civil (PNC) indicó en una publicación en redes sociales que, además de las armas, se encontraron cargadores y municiones.

Por su parte, el Ministerio de Gobernación detalló que las armas incautadas eran ocho AK-47, dos rifles y una pistola.

También se incautaron 19 cargadores y seis municiones.

"La PNC estableció que lo incautado tenía como destino Nentón, Huehuetenango, y La Libertad, Petén", señaló el Ministerio en redes sociales.

Urgente



Arsenal incautado, hay 8 fusiles AK-47 y otras armas



En la portuaria de San Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal, policías de la #DIPAFRONT incautaron 8 armas de fuego tipo fusil AK-47, 2 rifles y una pistola, cargadores y municiones. pic.twitter.com/nZs0wDsXZL — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 2, 2026

Ambas autoridades compartieron fotografías en las que se observa el armamento incautado.

Agentes de la #DIPAFRONT de la @PNCdeGuatemala decomisaron 8 fusiles, 2 rifles, un arma de fuego, 19 cargadores y 6 municiones tras un operativo realizado en la Portuaria Santo Tomás de Castilla, en Puerto Barrios, #Izabal. pic.twitter.com/pZ70aqvKZm — MinGob (@mingobguate) May 2, 2026

Finalmente, el Ministerio de Gobernación indicó que el armamento incautado será embalado para comenzar las investigaciones.

Agentes de la #DIPAFRONT de la @PNCdeGuatemala decomisaron 8 fusiles, 2 rifles, un arma de fuego, 19 cargadores y 6 municiones tras un operativo realizado en la Portuaria Santo Tomás de Castilla, en Puerto Barrios, #Izabal. pic.twitter.com/pZ70aqvKZm — MinGob (@mingobguate) May 2, 2026

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