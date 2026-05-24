Macabro hallazgo: Capturan a dos presuntos pandilleros en vivienda donde desmembraban un cadáver en zona 18

Dos presuntos integrantes de una clica del Barrio 18 fueron capturados por agentes de la comisaría 12 de la Policía Nacional Civil (PNC), luego de ser sorprendidos en una vivienda abandonada de la colonia Lomas de Santa Faz, zona 18 capitalina, donde presuntamente desmembraban el cadáver de una persona.

La PNC informó que, durante el operativo, a los detenidos se les decomisó una pistola. Las autoridades no han revelado la identidad de los capturados ni de la víctima.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por la Policía, los agentes ingresaron al inmueble tras detectar movimientos sospechosos en el sector. Al llegar, localizaron a los supuestos pandilleros dentro de la vivienda y procedieron a neutralizarlos y capturarlos.

El Ministerio Público quedó a cargo de la escena y efectuará las diligencias para determinar las circunstancias del crimen, así como la identidad de la víctima y el posible móvil del hecho. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado si la persona fallecida tenía vínculos con estructuras criminales.

La PNC indicó que ampliará la información conforme avance la investigación.

Sectores de la zona 18 han sido señalados por las autoridades como áreas bajo influencia de clicas del Barrio 18, una de las principales pandillas que operan en el país. Debido a la presencia de grupos criminales y hechos violentos recurrentes, esa zona es considerada una de las más conflictivas de la capital.

Dos pandilleros de la terrorista mara 18 han sido capturados por policías de la comisaría 12 pic.twitter.com/mdCfL7PlES — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 25, 2026