Socorristas reportan varios accidentes de tránsito este fin de semana

Sucesos

Socorristas reportan varios accidentes de tránsito este fin de semana

Los diversos cuerpos de socorro atendieron varias llamadas de emergencia este fin de semana largo.

|

time-clock

El choque de un tráiler y una motocileta dejaron un muerto y un herido en la zona 11 capitalina. (Foto: Bomberos Voluntarios)

El choque de un tráiler y una motocileta dejaron un muerto y un herido en la zona 11 capitalina. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Al menos un muerto y varias personas quedaron heridas este sábado 2 de mayo, debido a múltiples incidentes en las carreteras del país, informaron los diferentes cuerpos de socorro del país.

Los Bomberos Voluntarios informaron que sobre el trébol de Vista Hermaosa, zona 15 capitalina, un vehículo tipo sedán volcó sobre la vía.

De acuerdo con el reporte de los socorristas, al llegar al lugar no se encontraba nadie, por lo que solo informaron a las autoridades.

Foto: Bomberos Voluintarios

Una camioneta tipo agrícola se empotró en el kilómetro 107.5 de la ruta Interamericana, informaron los Bomberos Voluntarios.

En el lugar fueron atendidas tres personas que iban en el vehículo al momento del accidente, que solo dejó daños materiales.

Entre tanto, los Bomberos Municipales informaron que un hombre perdió la vida en la calzada Aguilar Batres y 54 calle de la zona 11 capitalina, luego de que una motocicleta chocara contra un tráiler.

Del lugar también fue llevada una mujer herida.

Los Bomberos Municipales Departamelas informaron que anoche un vehículo cayó a un barranco en una localidad de Santa Apolonia, Chimaltenango.

Los equipos de los socorristas trabajaron con herramiena especial para rescatar al pilito, quien fue trasladado herido al Hospital de Tecpán Guatemala.

(Foto: Asonbombd)

Ataque armado

Un ataque armado se registró en la 34 avenida y 15 calle, de la colonia Abril, zona 5 capitalina, informaron ese mismo cuerpo de bomberos.

En el lugar quedó muerto un hombre con múltiples heridas de bala que no pudo ser identificado.

Foto: Bomberos Voluntarios

ESCRITO POR:

William Oliva

Periodista de Prensa Libre especializado en Actualidad Internacional y Periodismo Digital con 15 años de experiencia.

Lee más artículos de William Oliva

ARCHIVADO EN:

Accidente Bomberos Municipales Bomberos Voluntarios PNC 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Radio en Vivo 106.5 FM
'; $xhtml .= '