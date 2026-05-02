Socorristas reportan varios accidentes de tránsito este fin de semana

Al menos un muerto y varias personas quedaron heridas este sábado 2 de mayo, debido a múltiples incidentes en las carreteras del país, informaron los diferentes cuerpos de socorro del país.

Los Bomberos Voluntarios informaron que sobre el trébol de Vista Hermaosa, zona 15 capitalina, un vehículo tipo sedán volcó sobre la vía.

De acuerdo con el reporte de los socorristas, al llegar al lugar no se encontraba nadie, por lo que solo informaron a las autoridades.

Foto: Bomberos Voluintarios

Una camioneta tipo agrícola se empotró en el kilómetro 107.5 de la ruta Interamericana, informaron los Bomberos Voluntarios.

En el lugar fueron atendidas tres personas que iban en el vehículo al momento del accidente, que solo dejó daños materiales.

Camioneta tipo agrícola quedo empotrada en el kilómetro 107.5 ruta Interamericana, Bomberos Voluntarios brindaron asistencia a 03 personas quienes iban dentro del vehículo. Las mismas fueron estabilizadas en el lugar, quedando solo daños materiales. pic.twitter.com/h6m3IXl4be — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) May 2, 2026

Entre tanto, los Bomberos Municipales informaron que un hombre perdió la vida en la calzada Aguilar Batres y 54 calle de la zona 11 capitalina, luego de que una motocicleta chocara contra un tráiler.

Del lugar también fue llevada una mujer herida.

🚨 #Urgente | Un accidente de tránsito se registró este sábado entre una motocicleta y un tráiler. @bomberosmuni atendimos la emergencia reportada al 123. Lamentablemente, el saldo es de un fallecido y una mujer herida en estado delicado. pic.twitter.com/CLJ5sInY1B — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) May 2, 2026

Los Bomberos Municipales Departamelas informaron que anoche un vehículo cayó a un barranco en una localidad de Santa Apolonia, Chimaltenango.

Los equipos de los socorristas trabajaron con herramiena especial para rescatar al pilito, quien fue trasladado herido al Hospital de Tecpán Guatemala.

(Foto: Asonbombd)

Ataque armado

Un ataque armado se registró en la 34 avenida y 15 calle, de la colonia Abril, zona 5 capitalina, informaron ese mismo cuerpo de bomberos.

En el lugar quedó muerto un hombre con múltiples heridas de bala que no pudo ser identificado.