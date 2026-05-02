Cierre de Spirit Airlines: guía para pasajeros desde y hacia Guatemala sobre reembolsos y alternativas para viajar

La aerolínea de bajo costo Spirit Airlines confirmó el cierre definitivo de operaciones, este 2 de mayo, una decisión que afecta a miles de pasajeros en rutas de Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe, incluyendo conexiones desde y hacia Guatemala.

En su sitio web oficial, la empresa publicó un aviso dirigido a los viajeros en el que indicó que los pasajeros no deben presentarse en los aeropuertos y recomendó consultar su página de atención para verificar el estado de los reembolsos, que aseguró serán procesados para todos los pasajeros con algunas excepciones, así como los pasos a seguir.

De acuerdo con datos oficiales, la compañía había mostrado una expansión sostenida en sus operaciones en los últimos años. En promedio, pasó de realizar 52 vuelos mensuales en 2022 a 84 vuelos mensuales recientemente, lo que reflejaba mayor demanda y aumento en frecuencias.

Desde y hacia Guatemala, la aerolínea operaba rutas hacia varios destinos internacionales.

Destinos desde Estados Unidos

Houston

Chicago

Miami

Boston

Nueva York

Los Ángeles

Las Vegas

Destinos en Centroamérica y Caribe

Honduras

Puerto Rico

Costa Rica

Spirit solo hará reembolsos y no reubicará pasajeros en otros vuelos

Spirit Airlines informó que el proceso que realizará directamente será únicamente el de reembolsos para los boletos elegibles, mientras que no gestionará la reubicación de pasajeros en otras compañías.

Aunque varias aerolíneas han anunciado apoyo y prioridad para viajeros con vuelos programados en las próximas horas y días, la empresa aclaró que cada pasajero deberá tramitar esas opciones directamente con las compañías que ofrecieron asistencia.

DGAC confirma cierre de Spirit Airlines

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Guatemala emitió un comunicado en el que confirmó el cierre de la compañía y aclaró que la decisión corresponde exclusivamente a la empresa.

Además, informó que los pasajeros afectados deben comunicarse con el agente de reclamaciones, ya que el servicio de atención al cliente de la aerolínea ya no está disponible.

Los usuarios pueden escribir al correo SpiritAirlinesinfo@epiqglobal.com o llamar a los números:

(855) 952-6606 (gratis desde EE. UU. y Canadá)

(971) 715-2831 (llamadas internacionales)

Aerolíneas ofrecen apoyo a pasajeros afectados

La DGAC también indicó que varias compañías aéreas anunciaron medidas de apoyo para viajeros perjudicados por la suspensión de vuelos.

Delta Air Lines: delta.com / 1800-3000005

En algunos casos, como Avianca, se informó sobre exoneración parcial del costo del boleto, aunque podrían aplicarse cargos administrativos o impuestos según el destino.

Cómo serán los reembolsos de Spirit Airlines

La aerolínea detalló que procesará automáticamente los reembolsos de boletos comprados directamente con tarjeta de crédito o débito, utilizando el método de pago original.

Quienes compraron mediante agencias de viaje deberán gestionar el reembolso directamente con dichas empresas.

En cuanto a pagos realizados con cupones, créditos de vuelo o millas Free Spirit, la compensación quedará sujeta al proceso judicial de bancarrota.

También indicó que los pasajeros con vuelos cancelados desde el 2 de mayo de 2026 recibirán devolución de cargos por equipaje, wifi u otros servicios adicionales pagados con tarjeta.

Sin embargo, la compañía señaló que no reembolsará gastos imprevistos como hoteles de emergencia o compra de vuelos alternativos.

La crisis financiera de Spirit Airlines

En noviembre de 2024, Spirit Airlines se declaró en bancarrota y se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, mecanismo que permite reorganizar financieramente una empresa mientras continúa operaciones.

Posteriormente, en abril de 2026, trascendió que la administración del presidente Donald Trump evaluaba un préstamo por US$500 millones para rescatar a la aerolínea. El plan contemplaba garantías respaldadas con acciones, lo que podría haber derivado en una participación estatal mayoritaria.

No obstante, al no alcanzarse un acuerdo financiero, la compañía confirmó el cese definitivo de operaciones.