Spirit Airlines cierra operaciones: Gobierno de EE. UU. y aerolíneas acuerdan ayuda

La administración del presidente de EE. UU., Donald Trump, dio un paso este sábado 2 de mayo al anunciar una ayuda para los pasajeros y empleados de Spirit Airlines, luego de que la aerolínea anunciara el cese de operaciones tras no llegar a un acuerdo para un rescate gubernamental que inyectara el dinero que necesitaba para continuar volando.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, informó en un comunicado que tras conversaciones con American Airlines, United, Delta, JetBlue, Southwest, Allegiant, Frontier, Avelo y Breeze se acordó brindar apoyo de diversas formas a los pasajeros de Spirit, una aerolínea de bajo costo.

De acuerdo con la comunicación de Duffy, United, Delta, JetBlue y Southwest están ofreciendo precios especiales para los clientes de Spirit que necesiten reprogramar sus vuelos cancelados, para lo que estos deberán proporcionar, como mínimo, el número de confirmación de vuelo y el comprobante de pago.

Duffy indicó además que para los clientes preocupados por el aumento de precios de los boletos, American Airlines y Delta Air Lines ofrecen tarifas reducidas en las rutas de Spirit con mayor demanda.

Allegiant también se comprometió a congelar los precios en las rutas que coinciden a las que volaba Spirit mientras que Frontier les está ofreciendo hasta un 50% de descuento en toda su red hasta el 10 de mayo.

Avianca anunció por su parte en su cuenta de X la opción de retorno sin cobro de tarifa aérea a los pasajeros de Spirit que tengan que regresar a su origen.

El acuerdo del Departamento de Transporte para los empleados con la mayoría de las aerolíneas es de llevarlos de regreso a su casa, así como entrevistas de trabajo con preferencia.

Aeronáutica se pronuncia

La Dirección General de Aeronáutica Civil en Guatemala (DGAC) emitió un comunicado en donde confirma el cierre de la aerolínea, y resaltó que esa entidad es ajena a la decisión de la empresa.

Destacó que la aerolínea pidió a los afectados comunicarse con su agende de reclamaciones Epiq, ya que la atención al cliente ya no está disponible.

Explicó que los clientes puede escribir al correo electrónico SpiritAirlinesinfo@epiqglobal.com o llamar al número (855) 952-6606, con llamadas gratuitas desde EE. UU. y Canadá, o al (971) 715-2831 para llamadas internacionales.

La DGAC enfatizó que varias aerolíneas también ofrecieron ayudar:

Avianca: consultar en el sitio ayuda.avianca.com

American Airlines: consultar en el sitio AA.com

Delta Airlines: consultar en delta.com o al teléfono 1800-3000005

JetBule: conslutar en el sitio jetblue.com

El caso

Spirit sorprendió el viernes al anunciar que cesará operaciones después de que fracasara un acuerdo de rescate gubernamental de US$500 millones.

En enero del 2024 un juez federal rechazó la propuesta de fusión entre JetBlue y Spirit al dictar que la unión reduciría la competencia y aumentaría las tarifas.

La aerolínea, con base en Florida, continuó operando bajo ley de quiebra, y viajaba desde EE. UU. al Caribe y un gran número de destinos en Latinoamérica, entre ellos Puerto Rico, República Dominicana, Honduras, Perú, México, Colombia y Costa Rica.

La aerolínea anunció en agosto pasado que se acogió por segunda vez en un año a la ley de quiebra del país tras un fallido intento de reorganización. Su primera declaración de bancarrota fue en noviembre de 2024.

Su presidente y director ejecutivo, Dave Davis, dijo que el cierre se debió al "aumento repentino y sostenido de los precios del combustible en las últimas semanas", lo que no dejó a la empresa "otra alternativa que proceder a una liquidación ordenada de la compañía", señala el diario The Hill.

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Spirit había mantenido conversaciones directas con el gobierno estadounidense para diseñar un acuerdo que le habría proporcionado liquidez a cambio de garantías financieras que podrían haberse convertido en una participación estatal de hasta el 90% en la empresa.

Sin embargo, el Wall Street Journal detalló ayer que surgieron fuertes discrepancias dentro de la propia administración Trump sobre si se debía financiar el rescate y cómo estructurarlo.

*Con información de EFE