Amparos pendientes de resolver por la Corte de Constitucionalidad mantienen presión sobre elección de fiscal general

Guatemala

Amparos pendientes de resolver por la Corte de Constitucionalidad mantienen presión sobre elección de fiscal general

La Corte de Constitucionalidad acumula al menos 12 amparos pendientes relacionados con el proceso de designación del nuevo fiscal general, a pocos días de que el presidente Bernardo Arévalo haga la elección.

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y electorales. Con experiencia periodística de 20 años en medios escritos, televisivos y radiales.

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La sede de la Corte de Constitucionalidad en la Ciudad de Guatemala alberga a la nueva magistratura que asumió funciones para el período 2026-2031. (Foto Prensa Libre: María Renée Barrientos)

La sede de la Corte de Constitucionalidad aun no resuelve doce ac iones de amparo relacionadas con la elección del Fiscal General. (Foto Prensa Libre: María Renée Barrientos)

Hasta el 1 de mayo, la Corte de Constitucionalidad (CC) acumula alrededor de 12 amparos que aún no han sido resueltos y que han sido interpuestos como consecuencia de la designación del nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP).

El próximo 17 de mayo, asumirá el nuevo titular del ente investigador que será designado por el presidente Bernardo Arévalo. Durante la presente semana, el mandatario sostuvo entrevistas con los seis candidatos que forman parte de la nueva nómina, que fue integrada por la Comisión de Postulación como consecuencia de una orden emitida por la Corte de Constitucionalidad, que resolvió una acción legal interpuesta en contra de la nómina anterior, que había sido integrada por la comisión.

Asimismo, la Comisión de Postulación para elegir al fiscal general concluirá sus funciones el próximo lunes 4 de mayo, ya que ese mismo día finaliza el plazo para la presentación de impugnaciones al nuevo listado emitido por la instancia calificadora.

No obstante, el nuevo listado aún no está exento de acciones legales, ya que el pasado 25 de abril se presentó un nuevo amparo encaminado a anular la nómina. Dicha acción legal fue presentada por David Alberto Juárez Aldana, quien busca que se realice una nueva calificación por parte de la postuladora y restar puntos a fiscales y defensores públicos, bajo el mismo principio que restó la experiencia a los jueces en la puntuación ante la Comisión de Postulación.

Esta acción legal es una de las que aún se encuentran pendientes de ser resueltas por el tribunal constitucional.

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Presidente está por realizar designación

El presidente Bernardo Arévalo entrevistó a los seis aspirantes a ocupar el cargo de fiscal general durante la presente semana. El orden de las entrevistas que realizó el mandatario se estableció conforme a la puntuación que cada uno de los aspirantes obtuvo al momento de ser calificado por la Comisión de Postulación.

Las entrevistas se realizaron del martes 28 al jueves 30 de abril. El primer día, el presidente entrevistó a los profesionales Gabriel Estuardo García Luna y Beyla Adaly Estrada Barrientos. El miércoles 29 fueron entrevistados Carlos Alberto García Alvarado y César Augusto Ávila Aparicio. Mientras que el jueves 30 entrevistó a Julio César Rivera Clavería y Néctor Guilebaldo de León Ramírez.

Según indicó el presidente, el eje central de las entrevistas giró en torno a la “cooptación” del Ministerio Público por parte de redes político-criminales que han afectado la labor del ente investigador.

En los últimos días, algunas fuentes allegadas al proceso de designación, han indicado que existe la posibilidad de que el presidente Arévalo designe en el cargo a Gabriel Estuardo García Luna.

Durante la conferencia de prensa realizada el lunes 27 de abril en el Palacio Nacional de la Cultura, el presidente fue abordado sobre esta posibilidad, la cual no descartó ni afirmó, y únicamente indicó:

“Sobre el fiscal general, el proceso implica una serie de reuniones y, evidentemente, el anuncio será hecho al final de las reuniones, no antes”.

Luego de las entrevistas realizadas, el presidente llevará a cabo el análisis de los expedientes de los seis aspirantes. Según la Secretaría General de la Presidencia, la designación del nuevo fiscal general se realizará por parte del mandatario durante la semana previa al 17 de mayo, fecha en que deberá tomar posesión el nuevo fiscal general para el período 2026-2030.

ESCRITO POR:

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y electorales. Con experiencia periodística de 20 años en medios escritos, televisivos y radiales.

Carlos Gómez

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y electorales. Con experiencia periodística de 20 años en medios escritos, televisivos y radiales.

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Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

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