Foro evidencia retos en elecciones de segundo grado y plantea reformas legales

Este año Guatemala renovó autoridades en materia electoral y constitucional, pero los procesos exponen fisuras que ameritan reformas legales, según un panel integrado por autoridades de las instituciones renovadas.

Ellos convergieron en un foro organizado por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), que reunió a los expertos para evaluar los retos y las oportunidades de las recientes elecciones de segundo grado.

Este año se concretaron relevos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Corte de Constitucionalidad (CC) y la renovación del Ministerio Público (MP) esta por llegar a su recta final.

Para Mónica Marroquín, directora de proyectos de Guatemala Visible, organización que lleva 17 años monitoreando este tipo de procesos, es positivo que se respeten los plazos constitucionales para los relevos.

“Se logró el equilibrio relativo entre actores. No vemos una tendencia ideológica, sino se ve un equilibrio entre los actores involucrados”, explicó Marroquín de los procesos evaluados durante este 2026.

Pero también existen factores poco favorables para que cada proceso fluya de manera correcta, “necesita modernización, tecnificar procesos”, dijo la experta a la luz de esta serie de problemas.

Las autoridades que convergieron como panelistas coincidieron con esa lectura, destacando cuatro problemas que ameritan ser abordados próximamente en futuras reformas legales.

La judicialización Debilidad institucional Falta de visibilidad Simultaneidad

Judicialización

En el evento participó Luis Bermejo, magistrado suplente de la CC; Roberto Morales, magistrado titular de TSE; Rita Pérez Gálvez, presidenta del Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang); y Mario García Lara, director ejecutivo de Fundación 2020.

Bermejo al ser consultado sobre las elecciones de segundo grado expuso que existen acciones legales, algunas de ellas que han sido, según sus palabras, “inconsistentes” en los procesos vistos este 2026.

Luis Bermejo llegó a la CC en las pasadas elecciones del Cang representado por Unidad x la Democracia. Fotografía: Fundesa.

“Veo con preocupación la alta judicialización de los procesos. Veo que las resoluciones inconsistentes que se han emanado, en el caso de fiscal general y de la elección del Cang. Pudimos apreciar cómo se judicializó la elección con motivos que resultaron no tener sustento importante”, dijo.

Desde la CC considera que es importante que se recupere la credibilidad, comentando que el actual presidente de la Corte planea hacer un análisis a profundidad de los casos que han resuelto.

“Un señalamiento contra la CC es una aparente politización de sus fallos, creo que la magistrada presidenta Anabella Morfín ha abordado el tema de hacer un estudio de ciertas líneas de fallos que han sido analizados y cuestionados”, comentó.

Debilidad institucional

En el 2023 el TSE enfrentó uno de sus mayores cuestionamientos como institución, a tal punto que a tres años de esas elecciones existen grupos que siguen cuestionando las últimas votaciones sugiriendo un fraude electoral.

Las actuales autoridades asumieron la dirección de un TSE debilitado, teniendo que priorizar todos sus esfuerzos en hacer un trabajo ejemplar para las elecciones del 2027, dijo el magistrado Morales.

Roberto Morales antes de llegar al TSE era magistrado de una Sala de Apelaciones. Fotografía: Fundesa.

“El proceso de transición fue muy pobre, nefasto. Nosotros coincidimos con situaciones que nunca imaginamos que nos íbamos a enfrentar. El derrumbe total de la institucionalidad con esta séptima magistratura, vimos un órgano colegiado integrado solo con la presidenta, eso lo dice todo”, explicó.

La poca información obtenida de las autoridades salientes es algo con lo que comenzó la magistratura, que se encuentra afinando detalles de cara a las elecciones del 2027.

“A mí me preocupa mucho el padrón electoral, y lo vuelvo a resaltar, me preocupa. Porque si no hicieron el ejercicio de depuración como subsistimos al proceso electoral anterior, nunca confrontaron bases de información”, dijo el magistrado.

Falta de visibilidad

En las elecciones de segundo grado participa de manera activa el Cang. Este gremio designa magistrados para la CC y también nombra a integrantes de las distintas comisiones de postulación.

Estas elecciones internas del Cang son celebradas por su propio Tribunal Electoral, que ahora se encuentra presidido por Rita Pérez Gálvez, quien ganó la presidencia con la organización gremial Unidad x la Democracia.

La próxima elección que coordinara el Tribunal Electoral del Cang será por la presidencia de la Junta Directiva y Tribunal de Honor en febrero de 2027. Fotografía: Fundesa.

Pérez Gálvez expone que es necesario que la ciudadanía observe estos procesos, que fiscalicen, pero que también los abogados y agremiados participen, tanto como votantes como candidatos.

“Tenemos que darle al tribunal esa visibilidad, importancia, por todos estos elementos que van a trascender en la política del país, llegan a influir en la elección de altos funcionarios que van a ser los garantes de la certeza jurídica del país”, señaló.

Por la incidencia que tiene el Cang en las instituciones de Estado, se encuentran trabajando desde ya en reformas en su reglamento electoral, junto a un proceso de modernización interno para hacer los procesos más agiles y transparentes.

“Tenemos que ajustarnos a la realidad. Modernización, estamos digitando los documentos que ya existen, trabajamos en un reglamento nuevo de elecciones”, reafirmó la presidenta.

Procesos en simultaneo

Un elemento particular del 2026 fue la manera en que los procesos de elecciones de segundo grado coincidieron, lo que generó una dificultad y un problema, según el análisis de Mario García Lara, director de Fundación 2020.

El director explicó que estos procesos no pasan inadvertidos a nivel internacional, debido a que la estabilidad de estos procesos puede jugar a favor o en contra de la inversión que puede recibir el país.

“Las calificadoras de riesgo están pendientes, es un evento macro sistémico lo que vivimos este año. Según nuestra evaluación la simultaneidad no es positiva, sino en el propio proceso individual de cada proceso como elegir a todo el TSE de golpe, a toda la CC de golpe”, reflexionó.

Para García Lara es prudente pensar en reformas que permitan una renovación “escalonada”, que evite una renovación total de cada institución, lo que estima podría ayudar a que cada entidad sea realmente independiente y que no pese sobre sus autoridades temas políticos.

“Cuando se eligen todos al mismo tiempo es un proceso político, de eso no nos escapamos, pero la gradualidad puede ser o es la forma como en otros países han logrado sodificar la independencia de los magistrados”, concluyó.

Actualmente el proceso de renovación de fiscal general esta llegando a su fin, quedando solo pendiente de los procesos de segundo grado la renovación del Contralor General de Cuentas, que debe ocurrir el 13 de octubre.