Un amparo busca anular la segunda nómina de candidatos a fiscal general del Ministerio Público (MP). La acción fue presentada el 25 de abril por David Alberto Juárez Aldana y pretende que se realice una nueva calificación y restar puntos a fiscales y defensores públicos, bajo el mismo principio que restó la experiencia a los jueces en la puntuación ante la Comisión de Postulación.

Mientras se desconoce si el amparo prosperará, el presidente Bernardo Arévalo ya recibió la nueva nómina de candidatos, elaborada por la Comisión de Postulación tras una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), en la que ordenó hacer un nuevo listado.

Para este 28, 29 y 30 de abril están programadas las entrevistas a los candidatos por parte del presidente Arévalo.

El 25 de abril, la CC declaró sin lugar las solicitudes de aclaración y ampliación vinculadas con el proceso de elección de fiscal general para el período 2026-2030.

Los recursos fueron presentados por Raúl Amílcar Falla Ovalle y por la presidenta del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, Claudia Lucrecia Paredes Castañeda, relacionados con el auto emitido el 23 de abril dentro del expediente 1926-2026, según informó la Corte.

En sesión del viernes 22 de abril, la Comisión de Postulación hizo una reevaluación e incluyó a los 48 aspirantes para integrar la nueva nómina.

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Este martes 28 de abril, la Comisión de Postulación hizo pública la nueva nómina en el Diario de Centro América; con la publicación se abre el período de 72 horas para la presentación de impugnaciones.

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