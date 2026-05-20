Justicia
Desarticulan presunta guarida del Barrio 18 en Villa Nueva; decomisan Q352 mil, armas y droga
Seis presuntos integrantes de una estructura criminal vinculada al Barrio 18 fueron capturados en Villa Nueva durante 31 allanamientos, en los que también decomisaron Q352 mil 370.
El dinero en efectivo decomisado durante los allanamientos en Villa Nueva suma Q352 mil 370, el cual, según las autoridades, presuntamente provendría de la venta de droga y otras actividades ilícitas. (Foto Prensa Libre: PNC)
Seis presuntos integrantes de una estructura criminal asociada al Barrio 18 fueron capturados durante 31 allanamientos efectuados este miércoles 20 de mayo por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y fiscales del Ministerio Público (MP) en distintas aldeas y zonas de Villa Nueva.
Las autoridades informaron que durante las diligencias fueron decomisadas seis armas de fuego, droga, teléfonos celulares y Q352 mil 370 en efectivo, dinero que, según las pesquisas preliminares, presuntamente provendría de la venta de droga y otras actividades ilícitas.
Los capturados fueron identificados como Óscar “N”, de 44 años; Osmar “N”, de 22; Mario “N”, de 36; Luis “N”, de 24; Sandra “N”, de 42, y Juan Carlos “N”, de 39 años. Este último tenía una orden de aprehensión por el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física en el ámbito privado.
Durante los operativos, las autoridades incautaron los siguientes indicios:
- Q352 mil 370 en efectivo
- Seis armas de fuego
- Ocho teléfonos celulares
- 33 bolsas y dos cigarrillos de marihuana
- 28 blísteres con cápsulas de cocaína
- 15 recipientes plásticos con cocaína
- 22 piedras y dos blísteres con cápsulas de crack
- 14 microcontenedores con crack
De acuerdo con la investigación, la estructura criminal estaría vinculada con el robo de motocicletas, las cuales presuntamente eran utilizadas en asaltos a mano armada y asesinatos.
Las pesquisas señalan que, después de cometer los hechos delictivos, las motocicletas eran trasladadas a talleres para modificar sus características y posteriormente entregarlas a otros integrantes de la organización criminal, quienes supuestamente las comercializaban con terceras personas.
Las diligencias fueron desarrolladas como seguimiento a múltiples hechos delictivos documentados mediante análisis criminal y denuncias ciudadanas, según las autoridades.
Guarida de mareros descubierta— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 20, 2026
En Villa Nueva 6 capturas, 6 armas de fuego, droga y más de 350 mil quetzales incautados
Otro resultado de 31 allanamientos realizados por investigadores de la #DEIC en conjunto con fiscales en diferentes aldeas y zonas de Villa Nueva pic.twitter.com/fK4VlU362k