Nueva nómina de fiscal general: Qué cambió en la votación de la Comisión y qué escenarios se prevén hasta el nombramiento del Presidente

El presidente Bernardo Arévalo ya tiene la segunda lista de candidatos a fiscal general, y analistas advierten escenarios legales hasta que el mandatario haga el nombramiento y el electo fiscal general, tome posesión.

La segunda lista de seis candidatos para dirigir el Ministerio Público (MP) se conformó este viernes 24 de abril, después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó a la comisión de postulación revisar las evaluaciones a los aspirantes de la carrera judicial y repetir la nómina de candidatos.

La anulación de la primera nómina se ordenó en seguimiento a un amparo provisional que la CC otorgó al abogado Raúl Falla, el cual resolvió que la experiencia de juez no es equiparable con el ejercicio de la profesión de abogado.

El amparo se resolvió tres días después que la postuladora había integrado la primera lista de candidatos.

La acción llevaba semanas sin discutirse ante el pleno de la Corte, desde la anterior magistratura bajo la presidencia de Leyla Lemus.

Posteriormente, Anabella Morfín, la primera presidenta de la actual CC, programó el conocimiento del caso para el jueves 23 de abril, aunque el cronograma de la postuladora acordó la votación por la nómina de candidatos para el lunes 20.

La nueva nómina

Analistas ven positivo que se mantengan cinco de los seis nombres originales de la primera lista de candidatos a fiscal general, pero prevén escenarios legales complejos hasta la toma de posesión del nuevo fiscal general.

Los cinco candidatos que se lograron mantener son: Julio Rivera Clavería; Nector Guilebaldo de León Ramírez; Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos; Gabriel Estuardo García Luna y César Augusto Ávila Aparicio.

La exfiscal Zoila Tatiana Morales Valdizón no logró mantenerse y su puesto en la nómina lo ocupa Carlos Alberto García Alvarado. Moralez Valdizón se quedó con nueve de los 10 votos necesarios para integrar nómina.

A diferencia de la votación del lunes 20 de abril, el comisionado Mario Raul García Morales, decano de Universidad Rural, le quitó su voto a Morales, por lo que quedó fuera de la lista.

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Esta tabla muestra cómo votaron los 15 comisionados en tres rondas clave: la segunda ronda del lunes 20 de abril y la primera ronda del viernes 24 de abril, comparando la votación de Zoila Tatiana Morales Valdizón y Carlos… pic.twitter.com/oo496gGmk3 — Guatemala Visible (@guatevisible) April 25, 2026

Dejar fuera a un perfil técnico y con antecedentes de transparencia y objetividad, a criterio de los analistas, tiene peso en la lista final de candidatos para fiscal general.

“Siempre un perfil técnico del MP, pero este en cambio es más cercano a la actual fiscal general. Hay mayores dudas sobre su independencia, entonces creo que eso descompensa desproporcionalmente la nómina en consideración de los otros perfiles que quedaron”, dijo Pablo Muñoz, de Alianza por las Reformas.

Morales Valdizón fue quien, a criterio del observador independiente Alejandro Solórzano, pagó el costo político por la elaboración de una nueva nómina que incluye un perfil despierta dudas.

“Yo creería que podemos hablar más de un efecto colateral en la exclusión de ciertos perfiles y solamente el objetivo principal era bloquear o asegurar determinadas candidaturas”, dijo.

Incertidumbre legal

El proceso de renovación de fiscal general y jefe del MP es, hasta ahora, el proceso de elección de segundo grado que ha dejado la mayor cantidad de cuestionamientos legales.

La CC ordenó repetir una primera nómina de candidatos, pero los analistas no descartan un nuevo retroceso hasta que el nuevo fiscal general asuma el próximo 17 de mayo.

“Los amparos suelen presentarse estratégicamente en momentos clave, ya sea antes de la remisión de la nómina o previo a la designación presidencial. Por lo tanto, consideraría que no puede descartarse que esta segunda nómina también enfrente estos obstáculos que retrasen o modifiquen el curso”, advirtió Solórzano.

Ante la exclusión de Marco Antonio Villeda, fuentes relacionan al candidato García Luna como el potencial “candidato oficialista”, pero lejos de ser excluido de la lista, recibió apoyo unánime de los 15 comisionados.

“Todavía muchas de estas acciones, el riesgo me parece siempre latente. Creo que, por parte de la fiscal general, del grupo que la promueve, se podría intentar todavía un esfuerzo más por excluir incluso al licenciado García Luna y completar una nómina de gente con antecedentes cuestionables”, señala Muñoz.

CC mantiene segunda nómina

Este sábado 25 de abril la CC fue convocada a una sesión de pleno, para conocer dos acciones legales contra el proceso de integración de nómina de candidatos a fiscal general.

Se trata de una ampliación y aclaración presentada por el abogado Raúl Falla, quien obtuvo el amparo provisional; y una más por parte de Claudia Paredes, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y quien presidió la postuladora.

La @CC_Guatemala mantiene la segunda nómina de candidatos a fiscal general tras rechazar 2 aclaraciones, de Raúl Falla y Claudia Paredes, presidenta de la CSJ. La CC determinó por unanimidad qué se cumplió con los plazos del amparo que anuló la primera lista de candidatos. pic.twitter.com/ef2ZqvlsJY — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) April 25, 2026

La CC en pleno, de manera unánime, consideró que no había nada que aclarar y rechazó los dos recursos, manteniendo así la integración de la segunda nómina de candidatos a fiscal general.

Presidencia analiza candidatos

La nueva nómina de candidatos a fiscal general ya fue entregada al Ejecutivo, siendo entregada a autoridades de la presidencia la noche de este viernes 24 de abril.

Al ser consultado el departamento de Comunicación Social de la Presidencial, este respondió que actualmente se está analizando el documento, que servirá para que el presidente Arévalo nombre, próximamente al nuevo fiscal general.

Comisionados trasladan al Ejecutivo la nómina definitiva para elegir al jefe del Ministerio Público. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

“Actualmente, el expediente se encuentra en la fase de registro administrativo y revisión técnica de rigor”, añaden que “el Gobierno actuará con estricto apego a la Constitución y a la ley, resguardando la seguridad jurídica del proceso, a efecto de que la designación se realice oportunamente antes de la toma de posesión prevista para el 17 de mayo”, indicaron.

Durante la votación para la nueva lista de candidatos a fiscal general, María Consuelo Porras nuevamente se quedó sin apoyo de los comisionados para avanzar en su aspiración por un tercer mandato al frente del MP.