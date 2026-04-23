Arévalo cuestiona fallo de la CC y pide firmeza a comisionados en elección de fiscal general

Luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló la lista de seis candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), el presidente Bernardo Arévalo se pronunció en sus redes sociales y afirmó que acciones como esa ponen en evidencia la existencia de “operadores de intereses oscuros”, pero que, a pesar de ello, próximamente nombrará a un nuevo fiscal.

“Próximamente nombraré a un nuevo fiscal general para el Ministerio Público”.

“El amparo que dio marcha atrás a la lista de candidatos remitida pone en evidencia que algunos se resisten a perder. Pero lo cierto es que estamos a las puertas de un cambio de tiempo, un cambio de autoridades. Aliento a los comisionados a continuar con su tarea crucial para el futuro de Guatemala; no se dejen doblegar”, señaló Arévalo.

Agregó: “La nueva lista debe ser integrada por profesionales íntegros, éticos e independientes, y dejar fuera a quienes han servido a la impunidad, a los operadores de intereses oscuros y a quienes han traicionado el mandato de justicia del pueblo”.

La CC avaló este jueves 23 de abril un amparo que anuló la nómina de seis candidatos a fiscal general, por lo que ordenó a la Comisión de Postulación retrotraer el proceso hasta la fase de calificación de aspirantes.

La resolución, que responde a una acción legal promovida por Raúl Amílcar Falla Ovalle, integrante de la Fundación contra el Terrorismo, cuestiona la acreditación de la experiencia profesional de ciertos postulantes que se han desempeñado como jueces, lo que obliga a la comisión a evaluar nuevamente los expedientes mediante la tabla de gradación establecida.

Con esta medida, la selección del próximo jefe del MP queda en suspenso, a la espera de que se defina si la nueva ponderación alterará los perfiles que integraban la lista final de seis candidatos presentada originalmente este miércoles a Arévalo, quien deberá elegir antes del 17 de mayo al sustituto de la actual fiscal general, Consuelo Porras Argueta, acusada de corrupción y sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea.

A partir de este fallo, la Comisión de Postulación debe retomar sus funciones para calificar de nuevo a los 48 aspirantes originales y deberá aplicar la tabla de gradación sin contabilizar automáticamente los años en la judicatura (ejercicio como juez) como equivalentes a la práctica profesional requerida para el cargo.

En su resolución, la CC enfatizó la necesidad de una revisión exhaustiva para garantizar el cumplimiento de los méritos. Según el documento, el proceso regresa a la fase de calificación para asegurar que los perfiles cumplan estrictamente con los requisitos de ley.

"Se ordena a la Comisión de Postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público que proceda a calificar nuevamente a los aspirantes a dicho cargo, aplicando rigurosamente la tabla de gradación aprobada", se lee en la resolución.

"Este tribunal advierte la necesidad de que el proceso de postulación se ajuste a los principios de mérito, capacidad e idoneidad; la Comisión debe fundamentar la puntuación otorgada en cada uno de los rubros evaluados para garantizar la transparencia de la nómina", agrega el fallo de la Corte.

El giro judicial implica que Arévalo deberá devolver la nómina recibida el miércoles.

Diversos analistas coinciden en que la nueva evaluación abre la puerta a una reconfiguración de fuerzas en la Comisión, donde un bloque de 10 comisionados ha sido señalado de bloquear perfiles independientes.

La incertidumbre radica en la posible inclusión de Porras Argueta, quien no alcanzó los votos necesarios en la nómina anterior, pese a tener la nota más alta (92.33).

El régimen de abuso y miedo está por terminar.

Próximamente nombraré a un nuevo fiscal general para el Ministerio Público.



El amparo que dio marcha atrás a la lista de candidatos remitida, pone en evidencia que algunos se resisten a perder. Pero lo cierto es que estamos a las… — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) April 24, 2026

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

