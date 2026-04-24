Postuladora integra nueva nómina de seis aspirantes a fiscal general tras fallo de la CC  

Justicia

Postuladora integra nueva nómina de seis aspirantes a fiscal general tras fallo de la CC  

La Comisión de Postulación integró una nueva nómina de seis aspirantes a fiscal general, luego de que la CC ordenara repetir el proceso y anulara la primera selección.

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En cumplimiento de una orden de la Corte de Constitucionalidad (CC), la Comisión de Postulación para la elección de fiscal general integró este viernes 24 de abril una nueva nómina de seis aspirantes a jefe del Ministerio Público (MP), la cual será entregada al presidente Bernardo Arévalo de León.

Como ocurrió en la primera selección, la actual fiscal general, Consuelo Porras, no fue incluida en la lista final.

El proceso, que ha estado bajo fuerte escrutinio público debido a múltiples señalamientos de corrupción contra la titular del MP, se reinició entre críticas luego de que el máximo tribunal del país anulara la primera nómina. La CC determinó que la evaluación de la experiencia profesional de algunos aspirantes —en particular quienes han ejercido como jueces— se realizó de forma errónea.

Nueva nómina de aspirantes

La Comisión de Postulación eligió a los seis candidatos tras una nueva jornada de votaciones:

  • Julio César Rivera Clavería, con 10 votos a favor y cinco en contra
  • Néctor Guilebaldo de León, con 10 votos a favor y cinco en contra
  • Beyla Adaly Estrada Barrientos, con 12 votos a favor y tres en contra
  • Gabriel Estuardo García Luna, con 15 votos a favor y ninguno en contra
  • Carlos Alberto García Alvarado, con 11 votos a favor y cuatro en contra.
  • César Augusto Ávila Aparicio, con 11 votos a favor y cuatro en contra

La CC ordenó retroceder el proceso a la fase de evaluación de expedientes de 48 candidatos y exigió remitir una nueva nómina en un plazo de 48 horas. Con esta decisión, el presidente de la República deberá elegir al próximo fiscal general para el período 2026-2030.

La Comisión de Postulación se reunió para acatar el fallo y aprobó reiniciar la calificación de aspirantes, luego de recibir nuevamente los expedientes por parte del mandatario Bernardo Arévalo de León, quien los devolvió tras ser notificado de la resolución judicial.

Al presidente le corresponde, por mandato de ley, designar al sucesor de Porras, cuyo mandato concluye el 16 de mayo tras dos períodos consecutivos. La actual fiscal intentó optar a un tercer período, pero no logró ser incluida en la nómina.

Contexto político y judicial

Analistas coincidían en que esta revisión abría la posibilidad de modificar la correlación de fuerzas en la elección del nuevo jefe del MP, pero eso no ocurrió. La figura de Consuelo Porras ha sido objeto de sanciones por parte de EE. UU. y la Unión Europea, bajo señalamientos de corrupción y de socavar la democracia.

Porras, jurista de 72 años, asumió el cargo en mayo de 2018, designada por el entonces presidente Jimmy Morales (2016-2020), y fue reelegida durante la administración de Alejandro Giammattei (2020-2024).

En el 2022, cuando se preveía que no sería reelecta, una resolución de la CC ordenó su inclusión en la lista final de aspirantes.

Primera nómina anulada

La nómina inicial, integrada el pasado 20 de abril, fue devuelta por la Presidencia tras la orden de la CC. Estaba conformada por:

  • Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos, con 13 votos a favor y dos en contra
  • César Augusto Ávila Aparicio, con 10 votos a favor y cinco en contra
  • Julio Rivera Clavería, con 11 votos a favor y cuatro en contra
  • Estuardo García Luna, con 10 votos a favor y cinco en contra
  • Zoila Tatiana Morales Valdizón, con 10 votos a favor y cinco en contra
  • Néctor Guilebaldo de León Ramírez, con calificación de 79.69 puntos; en una cuarta ronda obtuvo el apoyo de 11 comisionados y cuatro en contra

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ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

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Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cinco años en fotografía y en coberturas periodísticas.

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