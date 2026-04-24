Postuladora entrega lista final y deja en manos del Ejecutivo la elección del fiscal general

La Comisión de Postulación para fiscal general entregó este viernes 24 de abril a la Presidencia de la República la nueva nómina de seis candidatos para ocupar el cargo de jefe del Ministerio Público (MP) durante el período 2026-2030, tras una reevaluación de expedientes ordenada por la Corte de Constitucionalidad (CC).

El nuevo listado, remitido al presidente Bernardo Arévalo para la elección final, tuvo un cambio: la exclusión de la abogada Zoila Morales Valdizón. En su lugar, la Comisión votó por Carlos Alberto García Alvarado, actual fiscal del MP.

La reevaluación de los 48 aspirantes surgió luego de que la CC anulara la primera selección, al señalar que se acreditó erróneamente la experiencia profesional de algunos aspirantes para integrar la lista de candidatos que buscan dirigir el MP durante los próximos cuatro años.

Los seleccionados en la nueva nómina son Julio César Rivera Clavería, Néctor Guilebaldo de León, Beyla Estrada Barrientos, Gabriel Estuardo García Luna, Carlos Alberto García Alvarado y César Augusto Ávila Aparicio.

En esta segunda votación, la actual fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por señalamientos de corrupción y de socavar la democracia, volvió a quedar fuera al no superar los votos de apoyo.

Durante la sesión, los comisionados enfatizaron que el oficio para remitir la lista al mandatario Arévalo de León debe reflejar que el proceso responde estrictamente al cumplimiento del mandato de la CC.

El nuevo proceso para integrar la nómina definitiva se llevó a cabo pese a que diversos comisionados cuestionaron el criterio del tribunal constitucional, que dictaminó que la trayectoria como juez no computa como ejercicio profesional para optar al cargo.

El presidente Arévalo de León, quien mantiene una pugna con Porras por sus intentos de interferir en los resultados electorales del 2023, tendrá hasta el 16 de mayo para designar al nuevo jefe del Ministerio Público entre los nombres propuestos.

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