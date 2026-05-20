Jose Rubén Zamora denunciará a Alejandro Giammattei, Consuelo Porras y exjefes de la FECI

El periodista Jose Rubén Zamora informó este miércoles 20 de mayo que interpondrá denuncias contra exfuncionarios, exfiscales, fiscales y jueces, a quienes señala de haber manipulado la justicia para mantenerlo en prisión durante más de mil 200 días.

Según Zamora, los procesos en su contra fueron “armados” para silenciarlo debido a su labor como fundador y director de elPeriódico, medio que dejó de circular después de su captura, luego de que sus finanzas fueron congeladas.

El periodista afirmó que las acciones legales serán presentadas el jueves y mencionó entre los señalados al expresidente Alejandro Giammattei, a la exfiscal general Consuelo Porras, al exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; a las fiscales Cinthia Edelmira Monterroso y Leonor Morales Laso, así como a los jueces Jimi Bremer y Fredy Orellana Letona.

“Voy a poner denuncias contra Giammattei, contra la exfiscal general Consuelo Porras, contra el exjefe de la FECI Rafael Curruchiche, la fiscal Cinthia Edelmira Monterroso y la fiscal Leonor Morales Laso, contra los jueces Jimi Bremer y Fredy Orellana Letona y contra algunas salas”, declaró Zamora.

El periodista también se refirió a la situación de los dirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán, procesados por las protestas efectuadas en defensa de los resultados electorales del 2023.

“Tengo mucha esperanza. Fue como que se abriera una ventana de esperanza escuchar los planteamientos del fiscal general Gabriel García Luna, de liquidar la FECI y revisar todos los casos”, expresó.

Añadió que observa similitudes entre su caso y el proceso seguido contra los dirigentes indígenas.

“Ellos siguen presos. Creo que les extendieron la prisión hasta agosto usando el mismo patrón sistemático que han usado conmigo y con otras personas”, afirmó.

Cuestiona traslado de querella

Zamora también dio detalles sobre una querella presentada contra la Fundación contra el Terrorismo, la cual inicialmente era conocida por la Fiscalía de Delitos contra Periodistas, pero posteriormente fue trasladada a la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia, dirigida por Leonor Morales Laso, a quien piensa denunciar.

Según explicó, la denuncia fue planteada por supuesta obstrucción de justicia y conspiración para obstruir la justicia.

Zamora aseguró que la fiscalía ya había solicitado peritajes al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), cuando ocurrió el traslado del expediente.

De acuerdo con su versión, la Fundación contra el Terrorismo denunció que un abogado supuestamente actuó en su nombre para sobornar a personal fiscal, extremo que rechazó.

“Dicen que vino un abogado en mi nombre, pero no dicen quién es ni presentan pruebas. Nunca he puesto un pie en esa fiscalía”, afirmó.

El periodista añadió que solicitó que Leonor Morales Laso y el fiscal distrital Dimas Jiménez sean separados del caso.

“Pedí que se aparte la señora Morales Laso y el señor Dimas Jiménez, y que el fiscal general decida a dónde procede enviar el caso”, señaló.

Durante sus declaraciones, Zamora también lanzó críticas contra integrantes de la Fundación contra el Terrorismo y su presidente, Ricardo Méndez Ruiz.

Aseguró que desde el 2000 ha sido objeto de señalamientos y campañas de difamación.

“Desde el 2000 Méndez Ruiz viene diciendo de mi persona distintas formas de difamación”, expresó.

Asimismo, afirmó que se ha deteriorado el discurso de ese grupo y pidió que las autoridades actúen.

“No solo deberían cerrar y cancelar Fundación contra el Terrorismo, sino que esta gente debe ser perseguida”, manifestó.

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