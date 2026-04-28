Arévalo inicia entrevistas a candidatos a fiscal general en medio de etapa clave para definir al jefe del MP

El presidente Bernardo Arévalo inició este martes 28 de abril la ronda de entrevistas a aspirantes a fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) en el Palacio Nacional de la Cultura, como parte del proceso de designación del nuevo titular de esa institución.

La primera jornada comenzó por la tarde con la participación del abogado Gabriel Estuardo García Luna, quien acudió a las 15.00 horas. Tras permanecer una hora con 34 minutos en la reunión, salió sin ofrecer detalles sobre el contenido de la conversación con el mandatario.

García Luna indicó que la entrevista se centró en su plan de trabajo y que esa era la única información que podía compartir.

Posteriormente, la aspirante Beyla Adaly Estrada Barrientos fue entrevistada por el presidente. La reunión estaba programada para las 17.00 horas; sin embargo, la postulante llegó a las 16.45 al Palacio Nacional de la Cultura, donde afirmó que busca darse a conocer y exponer su propuesta de trabajo.

Estrada Barrientos explicó que inició su carrera profesional en el Ministerio Público, luego ejerció como abogada litigante y actualmente es magistrada de una Sala de Apelaciones del ramo penal, con 12 años de trayectoria en el Organismo Judicial.

En redes sociales, el Gobierno de Guatemala informó sobre el avance del proceso y recordó que se cumple el plazo legal para la presentación de impugnaciones.

“Hoy el Presidente @BArevalodeLeon inició las entrevistas a los aspirantes a Fiscal General del Ministerio Público. Este paso permite avanzar en el proceso mientras se cumple la ley de Comisiones de Postulación que mandata esperar 72 horas por posibles impugnaciones”, señala la publicación oficial.

En un video difundido junto al mensaje, Juan Gerardo Guerrero Garnica, secretario general de la Presidencia, afirmó: “Hoy, 28 de abril de 2026, el presidente de la República de Guatemala ha iniciado con el período de entrevistas a los seis candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público. Esto lo hace en ese período de ventana que nos da la ley de comisiones de postulación derivado a que se ha empezado a correr el plazo de las 72 horas para poder interponer impugnaciones. Una vez vencido ese período de impugnaciones, el presidente de la República estará totalmente habilitado para poder emitir el acuerdo gubernativo que designe al próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público. Como guatemaltecas y guatemaltecos tenemos que estar seguros que, como lo ha dicho en reiteradas ocasiones el presidente, el 17 de mayo del presente año estaremos teniendo al próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público”.

Por su parte, el presidente Arévalo escribió en su cuenta de X: “Hoy, martes 28 de abril, he iniciado las entrevistas con dos de los aspirantes a Fiscal General y jefe del Ministerio Público: • Gabriel García Luna • Beyla Estrada Barrientos. Este proceso avanza conforme a los tiempos establecidos, incluyendo el plazo legal para la presentación de impugnaciones, garantizando así la legalidad en cada etapa”.

Desde el Ejecutivo se reiteró que el proceso avanza conforme a la ley y que el 17 de mayo del 2026 se contará con un nuevo jefe del Ministerio Público.

Hoy el Presidente @BArevalodeLeon inició las entrevistas a los aspirantes a Fiscal General del Ministerio Público.



Este paso permite avanzar en el proceso mientras se cumple la ley de Comisiones de Postulación que mandata esperar 72 horas por posibles impugnaciones. 🫱🏻‍🫲🏽 pic.twitter.com/vv1EWRIEan — Gobierno de Guatemala 🇬🇹 (@GuatemalaGob) April 29, 2026