Presidente realizará entrevistas a candidatos a fiscal general esta semana

El presidente Bernardo Arévalo ya recibió la nueva nómina de candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), que fue elaborada por la comisión de postulación luego de una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), en la que ordenó a la instancia elaborar un nuevo listado.

La nueva nómina, así como los expedientes de los 6 aspirantes fueron recibidos por la Secretaría General de la Presidencia el sábado 24 de abril y de este listado el presidente deberá elegir al sucesor de Consuelo Porras para el período 2026 – 2030.

Con entrevistas

Durante la conferencia de prensa realizada este 27 de abril en el Palacio Nacional de la Cultura, el presidente Arévalo afirmó que durante la presente semana entrevistará a los seis aspirantes a fiscal general, y en el orden de los votos obtenidos por cada uno de los candidatos dentro del proceso realizado en la comisión de postulación.

El mandatario confirmó que estas entrevistas las estará realizando este martes, el miércoles y jueves, como parte del proceso de selección que estará llevando a cabo.

“Efectivamente, vamos a estar haciendo las entrevistas en el curso de esta semana para poder avanzar en el proceso. Entre los días martes, miércoles y jueves voy a realizar la entrevista de los candidatos que figuran en la lista, en un orden estricto al número de votos que obtuvieron en la calificación de la comisión. De manera que en estos días vamos a estar abordando con cada uno de ellos”, afirmo Arévalo

El mandatario dijo que, aunque aún se encuentra en la fase de recepción impugnaciones a la nómina, espera que no se presenten acciones u otros inconvenientes que puedan afectar o retrasar el proceso de elección por parte del Ejecutivo.

En cuanto a los temas que tratará en las entrevistas con los candidatos, prefirió guardar reservas, aunque indicó que el asunto central girará en torno a la cooptación de redes político-criminales dentro del ente investigador.

“La pregunta central que les voy a hacer es, a partir del hecho de que tenemos una fiscalía general que ha sido cooptada por redes políticos criminales para generar impunidad, para criminalizar a personas, para hacer persecución por motivaciones políticas o por motivaciones espurias, ya sea por invitación de redes de crimen organizado transnacional u operativos de terceros países o inclusive por invitaciones políticas mismas”, aseguró.

Según el mandatario, se necesita “una estrategia para recuperar a la fiscalía general y establecer una Fiscalía que, efectivamente, cumpla con sus funciones tal y como están establecidas en la Constitución y en la ley, de una manera independiente, de una manera autónoma, de una manera apegada a la legislación”.