CC rechaza recursos y proceso para elegir fiscal general avanza con nueva nómina

La Corte de Constitucionalidad (CC) declaró sin lugar este sábado 25 de abril las solicitudes de aclaración y ampliación vinculadas con el proceso de elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030, horas después de la reconfiguración de la nómina final de candidatos.

El pleno de magistrados resolvió este sábado rechazar los recursos presentados por Raúl Amílcar Falla Ovalle y por la presidenta del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, Claudia Lucrecia Paredes Castañeda, relacionados con el auto emitido el 23 de abril dentro del expediente 1926-2026, según un comunicado de la CC.

La decisión se produce luego de que la Comisión de Postulación aprobara una nueva lista de seis aspirantes, en cumplimiento de una orden del máximo tribunal, que obligó a repetir la evaluación de los expedientes.

La nueva nómina, que ya fue remitida al presidente Bernardo Arévalo para la designación del próximo jefe del Ministerio Público, sustituyó a la abogada Zoila Morales Valdizón —quien figuraba como una de las candidatas con mayor respaldo— por el fiscal Carlos Alberto García Alvarado, quien logró integrarse al listado final tras la segunda votación.

La reevaluación incluyó a 48 aspirantes y se efectuó después de que la CC anulara la primera selección al determinar que se acreditó de forma errónea la experiencia profesional de algunos candidatos, en particular en lo relativo al ejercicio como jueces. Este criterio fue cuestionado por varios comisionados, quienes señalaron diferencias en la interpretación del fallo constitucional.

Los seis candidatos seleccionados son Julio César Rivera Clavería, Néctor Guilebaldo de León, Beyla Estrada Barrientos, Gabriel Estuardo García Luna, Carlos Alberto García Alvarado y César Augusto Ávila Aparicio. En esta fase, la actual fiscal general, Consuelo Porras, no alcanzó los votos necesarios para integrar la nómina.

Con información de EFE

La Corte de Constitucionalidad a la opinión pública hace saber: pic.twitter.com/GaokVcEHYH — CC Guatemala (@CC_Guatemala) April 25, 2026

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