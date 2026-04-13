El Renap cambia sistema biométrico en año preelectoral

Todos los ciudadanos tienen datos biométricos resguardados por el Registro Nacional de las Personas (Renap). El sistema que los contiene está a cargo de la institución y funciona con un programa informático sofisticado, desde hace casi 10 años, pero eso está a punto de cambiar.

Como el mismo Renap ha anunciado en diversas ocasiones, la toma de huellas dactilares y datos faciales es de utilidad para evitar la usurpación de identidad, lo que le suma importancia al resguardo de la información biométrica.

Este año se cambió de proveedor del sistema y se eligió a una empresa sin experiencia en ese tipo de programas y que obtiene por primera vez un contrato millonario.

En julio del 2025, el Directorio del Renap, entonces presidido por Blanca Alfaro, magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE); Felipe Sánchez, viceministro de Gobernación, y Edgar Rodríguez, en representación del Congreso de la República, aprobaron la adquisición de un nuevo sistema biométrico con características diferentes al usado en los últimos años.

De acuerdo con los documentos del evento, publicado en Guatecompras, en febrero pasado se adjudicó el contrato por Q40 millones para el nuevo sistema biométrico. Según la documentación, con este se amplía la capacidad de almacenamiento hasta más de 30 millones de registros y un funcionamiento más rápido.

La empresa que fue beneficiada para proveer el nuevo sistema, New Generation Network, tiene casi 10 de haber sido constituida, pero menos de cinco años de ser contratista del Estado, según el archivo del Registro Mercantil. La empresa había vendido hasta antes de este contrato unos Q2 millones al Estado.

El cambio se realizará a 10 meses de la convocatoria a elecciones generales del 2027. En ese contexto, un dato relevante es que el sistema biométrico está enlazado al Sistema de Registro Civil y contiene más de 13 millones de datos de registros de guatemaltecos, según la información oficial del Renap, lo que permite garantizar el registro electoral.

Además, ese cruce de información también permite la búsqueda simultánea en cada sede del Renap a escala nacional y es de utilidad para la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y hasta trámites bancarios, según la normativa legal.

Nuevo sistema

El Renap asegura que se cambió el tipo de contrato por una recomendación de la Contraloría General de Cuentas (CGC), de manera que más proveedores pudieran participar, y que la tecnología que se utiliza en el país mejore conforme avanzan los sistemas en otros países.

“Se identificó la necesidad de revisar este modelo, considerando que, en el ámbito tecnológico, existen avances constantes y múltiples alternativas en el mercado que pueden ofrecer condiciones más favorables”, respondió el Renap, por escrito a una consulta hecha por este matutino.

Aunque en teoría las diferencias técnicas con el actual sistema no son mayores, el nuevo contrato requiere implementación, adaptación e integración de los programas informáticos en 90 días hábiles, es decir, la entrega se espera que suceda durante este mes.

El Renap, en su respuesta a Prensa Libre, afirma que los cambios no son fundamentales, sino más bien son “para mejorar en precisión, velocidad, interoperabilidad entre plataformas, elevar estándares en seguridad y protección de datos e interfaces más modernas”.

En el contrato del sistema no se aclara qué características tiene el equipo que se requiere ni si será adquirido o ya está en posesión de la institución. Al respecto, el Renap indicó que “se están evaluando los requerimientos de infraestructura necesarios para garantizar un rendimiento óptimo del sistema”, y que operará con infraestructura de alto desempeño, sin especificar detalles o cuál será el proceso para adquirir el equipo físico donde se instale el sistema de New Generation Network

El actual sistema que se utiliza en el Registro fue desarrollado por la empresa argentina Iafis, en el 2017, a requerimiento del Renap, según la información compartida por el proveedor. En esa ocasión, se instaló también el soporte físico y el sistema biométrico, para que cumpliera con las necesidades solicitadas por el Renap.

Iafis mantuvo la exclusividad del servicio y mantenimiento de todo el sistema a través de la modalidad de proveedor único, por las características especializadas del servicio.

Historial

Esta es la primera vez que New Generation Network obtiene un contrato millonario con el Estado. Aunque su representante legal, Leonel Pérez, aseguró que tienen la experiencia suficiente, después de cinco años en el mercado de la tecnología.

La empresa fue constituida en el 2017 por Freddy Francisco Arévalo García y Luis Guillermo Enrique Vásquez Abril. De acuerdo con los documentos del Registro Mercantil, la empresa ha sido representada por los hermanos Briz Fernández, empresarios que ya han sido mencionados en medios de comunicacion debido a que habrían vendido una casa al expresidente Alejandro Giammattei en el 2021.

Según publicaciones periodísticas, José Luis Briz Fernández fue propietario de la Inmobiliaria Lineares, que poseía el título de propiedad de una casa en la zona 15 en donde desde el 2019 vive el referido exmandatario. En el 2021, el medio de comunicación Con Criterio aseguró que Giammattei pagaba cerca de US$2 mil mensuales de alquiler.

La empresa contratada por el Renap ha tenido 11 representantes legales desde su fundación. Según documentos públicos del Registro Mercantil, al inicio, el cambio de representación sucedió cada dos o tres años, que es lo que dura un nombramiento. En el 2022 hubo tres representantes, uno de ellos fue José Luis Briz, y esa fue la primera vez en que estuvo al frente de la compañía.

No hubo otro cambio en el puesto hasta el 2024, cuando José Pablo Briz Fernández, hermano de José Luis, se quedó con la representación de la firma. Un año después, cambiaron en cuatro ocasiones de representantes, entre ellos José Luis Briz, que volvió a estar frente a la entidad comercial.

New Generation Network, hasta el año pasado, vendió Q2 millones al Estado a entidades como el Ministerio de Educación, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Instituto Nacional de Estadística. Fueron facturas por venta de infraestructura de almacenamiento de datos prefabricada y una pantalla interactiva.

Ver riesgos

El cambio de sistema requiere que se realice una migración del sistema biométrico actual al nuevo, es decir, que los 13 millones de datos de ciudadanos con DPI, incluidos fallecidos, deberán ser trasladados al nuevo programa. Además de los datos de menores de edad, que hasta hace cuatro años se empezaron a enrolar en el sistema por una ampliación en el servicio del Renap.

El traslado de los datos conlleva logística, porque los registros pierden calidad y otros pueden extraviarse, similar a como cuando se realiza un traslado de fotografías de un disco duro a otro: existe riesgo de que el proceso afecte algunos registros, explicaron representantes de Iafis, que ha resguardado los datos hasta ahora.

New Generation Network aseguró que el traslado de datos se hará bajo estándares internacionales, pero no detalló de qué tipo.

“El proceso contempla depuración de datos, validación cruzada y auditorías constantes, además de respaldos completos antes y después de cada etapa de traslado. El sistema opera bajo parámetros de error mínimos, los cuales serán calibrados en las fases de prueba para alcanzar niveles óptimos de confiabilidad en la identificación ciudadana”, respondió la empresa respecto de la garantía del proceso de traslado y el riesgo de pérdida de datos.

Sin mantenimiento

El actual sistema biométrico del Renap lleva más de un año sin recibir mantenimiento, pues el último contrato venció en el 2024, que era para Iafis, por Q16 millones.

Según la empresa argentina, al año efectuaban entre cien y 120 intervenciones de soporte, pero desde el año pasado se dejó de prestar el servicio, por lo que no descartan que haya cierta vulnerabilidad del sistema.

El Renap descartó cualquier riesgo. Asegura que, el año pasado, personal de la entidad proporcionó el servicio que, con limitaciones, actúa conforme a la capacidad adquirida durante los años en que Iafis lo hizo, y “en la limitada documentación técnica proporcionada”.

Proceso seguro

Es de importancia que el Directorio del Renap y la nueva magistratura del Tribunal Supremo Electoral (TSE) aseguren este proceso, para que no sea un aspecto que genere dudas de fondo en el padrón electoral, según Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos.

“No podemos arriesgarnos a unos 10 u 11 meses que haya convocatoria al proceso electoral a estar dudando de la calidad y autenticidad de la información sobre la cual va a descansar el padrón electoral”, comentó.

Hidalgo aseguró que la tarea de garantizar ese proceso en todas sus aristas es el representante del TSE en el Directorio del Renap, para que no haya cuestionamientos sobre personas que no aparezcan o fallecidos mal registrados.

Se consultó al TSE sobre el tema; sin embargo, no respondió a la solicitud. Tampoco los exmagistrados, entre ellos Alfaro, quien conoció el concurso, quisieron responder para este artículo.

Bases, bajo la lupa

El Renap recibió dos ofertas, una de New Generation Network por Q39 millones 900 mil, que fue la ganadora, y otra de Mühlbauer ID Services GMBH, por Q48 millones.

Después de la adjudicación, Mühlbauer presentó una inconformidad en la que se pide que se presenten documentos relacionados con la licencia del fabricante. La empresa presentó solo uno de los dos, pero sostiene que al no ser fundamentales esos requisitos, no hay motivos para excluir la oferta. La inconformidad fue rechazada.

Iafis, la actual proveedora, también presentó una inconformidad, en la que incluye varios puntos. Al principio, indicó que después de la visita obligada al Renap, hicieron 33 consultas en Guatecompras que fueron respondidas solo un día antes de que cerrara la recepción de ofertas. También advirtió de inconsistencias en las fechas consignadas en el documento de ofertas.

Argumentó que algunas de las respuestas presentadas por la junta de licitación se contradicen con las bases del concurso, en aspectos como las responsabilidades del contratista y el soporte del sistema. Apuntó también que fue negada la información sobre el equipo en donde se instalaría el sistema, un aspecto que, según Iafis, es indispensable.

Como último punto, la empresa cuestionó que uno de los requisitos no fundamentales hace alusión a las pruebas estadounidenses de rendimiento del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, en inglés) que hace ese tipo de verificación a esos sistemas y clasifica en un escalafón los resultados que obtienen.

Entre las bases, según Iafis, se solicitan resultados específicos en cuanto a precisión y velocidad, lo que excluye a todas las empresas, excepto a New Generation Network.

“En otras palabras, las bases no solamente están planteadas de manera que solo una oferta que incluye la biometría de una empresa específica pueda obtener la máxima puntuación técnica, sino que, además, solo esa oferta podría ser objeto de calificación y ponderación; de ser así, lo anterior atentaría gravemente contra los principios de transparencia y libertad de participación”, dijo Iafis en la inconformidad que, finalmente, fue rechazada.

El Renap respondió que los resultados del NIST y la inclusión de estos en las bases se hizo “como referencia técnica de desempeño y calidad, pero no como criterios excluyentes”.