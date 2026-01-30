Caminos licita estudios para pasos a desnivel en Sumpango y Pastores y ampliar la carretera CA-2 en Retalhuleu

La Dirección General de Caminos, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), lanzó este viernes 30 de enero tres licitaciones públicas nacionales para contratar los estudios de ingeniería de detalle y evaluaciones técnica, económica, ambiental y de riesgo de dos pasos a desnivel y la ampliación de una carretera, considerados proyectos estratégicos para mejorar la movilidad y la conectividad regional.

El primer proyecto corresponde a la construcción de un paso a desnivel en la ruta CA-01 Occidente (Interamericana), en el kilómetro 43.4, en Sumpango, Sacatepéquez.

Se trata de una obra de intersección a distinto nivel, diseñada para eliminar cruces semaforizados o conflictivos y reducir la congestión vehicular en uno de los puntos más transitados de la ruta Interamericana, según describe el Número de Operación de Guatecompras (NOG), 28874099.

Km 43 de la ruta Interamericana, Sumpango, Sacatepéquez, en donde se busca construir un paso a desnivel. (Foto Prensa Libre: Google Maps)

El segundo proceso de licitación contempla los estudios para la construcción de un paso a desnivel en la Ruta Nacional 14, en el kilómetro 67.6, en la intersección entre Jocotenango y Pastores, Sacatepéquez.

Esta obra, según el NOG 28873459, corresponde a una solución vial de separación de flujos, orientada a mejorar la conexión entre el área central del país, Antigua Guatemala y el occidente.

En este tramo se une la Ruta Nacional 14, que une Chimaltenango y Escuintla, y el cruce entre los municipios de Pastores y Jocotenango que lleva a Antigua Guatemala.

Cruce entre la Ruta Nacional 14 y Pastores y Jocotenango, Sacatepéquez, en donde se quiere construir un paso a desnivel para liberar la carga vehícular. (Foto Prensa Libre: Google Maps)

El tercer proyecto está enfocado en la ampliación de la carretera CA-02 Occidente, en el tramo comprendido entre las estaciones 172 y 198, en El Asintal, Retalhuleu.

A diferencia de los pasos a desnivel, esta intervención, según la oferta en Guatecompras, corresponde a una obra de ampliación de capacidad, que incluye el aumento de carriles, mejoras geométricas y adecuaciones de drenaje, con el objetivo de fortalecer el transporte de carga y la movilidad regional.

Los tres proyectos serán financiados con fondos nacionales y actualmente se encuentran en fase de estudios y evaluaciones previas, un paso indispensable antes de definir los diseños finales y los costos de ejecución.

Tramo de la CA-2, entre Retalhuleu y El Asintal, que se busca ampliar la carretera, que lleva posteriormente a Coatepeque, Quetzaltenango y la frontera con México. (Foto Prensa Libre: Google Maps)

Los procesos están disponibles en el sistema Guatecompras y la recepción y apertura de ofertas se realizará el 9 de marzo de 2026, en distintos horarios, en la sede de la Dirección General de Caminos, zona 13.

Paso a desnivel CA-01 Occidente (Sumpango, Sacatepéquez) : apertura de ofertas el 9 de marzo de 2026, 14:00 horas .

: apertura de ofertas el . Paso a desnivel RN-14 (Jocotenango–Pastores, Sacatepéquez) : apertura de ofertas el 9 de marzo de 2026, 10:00 horas .

: apertura de ofertas el . Ampliación de carretera CA-02 Occidente (El Asintal, Retalhuleu): apertura de ofertas el 9 de marzo de 2026, 12:00 horas.

