Enero termina sin que el CIV arranque obras viales previstas desde 2025

Está por finalizar enero y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) aún no comienza con los proyectos de mantenimiento de la red vial que se planificaron y adjudicaron desde el 2025.

Así lo confirmaron autoridades de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), de la citada cartera, durante una citación con diputados del bloque legislativo Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (Vos).

Según indicó José Juan Istupé, director de Covial, son 94 proyectos, que en total suman Q1 mil 300 millones, los que no han podido comenzar debido a situaciones “administrativas” con la Contraloría General de Cuentas (CGC), específicamente relacionadas con la cuentadancia.

“Todos los teníamos que empezar en enero, pero por unos procesos administrativos en el contrato de los regionales –proyectos– y de todo el personal, la contratación, ya en físico, fue hecha hasta el jueves y viernes de la semana pasada. ¿Qué quiere decir esto? Que no podíamos empezar, porque la cuentadancia de los regionales estaba suspendida en Contraloría y hasta que no esté firmado el contrato, no se puede activar”, aseguró.

El director de Covial aseguró que, cuando la CGC “active” esas cuentadancias, también se podrán activar las bitácoras para que se puedan iniciar los trabajos.

Entre los proyectos previstos para enero y que podrían arrancar en febrero, se encuentran trabajos de mantenimiento, bacheo, limpieza, terracería y obra civil, indicó Istupé.

“Tenemos 25 proyectos de bacheo, 3 de carreteras principales, 32 de limpieza, 7 de obra civil, mantenimiento de puentes 5, señalización general 1 y terracería 21, para un total de 94 que tienen que ser activados a más tardar a inicio de febrero”, aseguró.

Montos pendientes

El director de Covial también indicó que, en el 2025, el monto total de los diferentes proyectos contratados para mantenimiento y atención de la red vial ascendió a Q1 mil 880 millones, de los cuales se cancelaron poco más de Q500 millones al cierre del año anterior.

“Teníamos alrededor de Q1 mil 880 millones. De esos, aproximadamente son Q525 millones los que se cancelaron”, aseguró el funcionario.

El saldo pendiente es de Q1 mil 300 millones, explicó Istupé, correspondientes a los 94 proyectos con contratos multianuales adjudicados en el 2025 y previstos para concluir este año. Sin embargo, aseguró que no se cuenta con el espacio presupuestario suficiente para pagar esos contratos en el 2026, ya que “se excedieron en unos Q400 millones” más de lo previsto.

“En el caso de Covial, el contrato sí se volvió multianual: se inició en el 2025 y se va a cumplir en el 2026, pero no se habilitó el espacio presupuestario”, explicó.

Aunado a esto, se reveló que aún existen saldos por pagar del ejercicio 2024 que ascienden a Q43.8 millones y que están pendientes de cancelación.

Vías sin señalización y sin protección

A lo anterior se suma que, de seis proyectos de señalización vertical y horizontal previstos para este año, solo uno fue adjudicado. Los otros cinco “fracasaron” por impugnaciones o problemas en la documentación presentada por las empresas, lo que impidió su adjudicación, indicó Istupé.

“En todas las obras se interpuso un amparo, de las cuatro que habían sido aprobadas por la junta de la licitación. Una se cayó -suspendió- porque la empresa llevó mal su papelería y otra no se adjudicó por falta de documentación”, aseguró.

También se confirmó que, de dos proyectos para colocación de defensas metálicas en carreteras, solo uno fue adjudicado, mientras que del otro se desconocen los motivos por los cuales ya no se adjudicó.

Durante la reunión también se estableció que aún no se prevén proyectos para habilitar nuevos kilómetros de carretera en el país durante los primeros meses de este año.

Situación grave

Sobre lo expuesto por el director de Covial, el diputado José Chic, del bloque Vos, afirmó que es “grave y lamentable”, ya que, si los 94 contratos aún no ejecutados sufren más retrasos en febrero, se corre el riesgo de llegar nuevamente a la temporada de invierno sin mantenimiento vial, lo que agravaría aún más el estado actual de las carreteras.

“Ahorita ya deberían tener subidos los eventos del 2026 para iniciarlos en la época de verano, para que después no se vuelva a generar una crisis en la época de invierno. Esto es grave y creo que ahí habrá que deducir responsabilidades, porque aquí hay culpables. Félix Alvarado es uno de ellos, también está Miguel Ángel Díaz”, afirmó Chic.

Trabajos realizados por el CIV en 2025

Según datos del Ministerio de Comunicaciones el 2025 cerró con 153 proyectos, entre bacheos, limpiezas, proyectos de señalización y obra civil.

Covial realizó 42 proyectos de bacheo, 3 en carreteras principales, 37 trabajos de limpieza, 13 de obra civil, 1 de mantenimiento de la red vial prioritaria y 48 trabajos en rutas de terracería.

La Dirección General de Caminos tuvo 27 proyectos en ejecución, de los cuales finalizó 14 y se espera que en enero del 2026 se reactiven otros 17 proyectos.

Mientras que el Fondo Social de Solidaridad tuvo 10 proyectos en ejecución, de los cuales concluyo 4 y se reactivaron 9 proyectos más en distintos puntos del país.

Esta información también fue confirmada por la Ministra de Comunicaciones, Norma Zea, durante la última conferencia que se realizó en diciembre del año anterior en el Palacio Nacional de la Cultura.