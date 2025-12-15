Covial promete mantener 6 mil kilómetros de carreteras, y asegura que será sin retrasos en el 2026

La Unidad de Conservación Vial (Covial) intervendrá en los principales corredores viales del país para garantizar la movilidad, con obras que se ejecutarán en el 2026.

Por su parte, representantes de la Gremial de Logística de Guatemala (GLG), adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), demandan una ejecución efectiva por parte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), cuya lentitud continúa afectando la movilidad de personas, comercio, turismo e industria.

La unidad presentó sus lineamientos dentro de un plan que promete ser agresivo en la recuperación de tramos afectados, con la sustitución completa de la carpeta asfáltica en algunos sectores.

Covial, adscrita al CIV, contará con un presupuesto de Q1 mil 600 millones, de los cuales Q1 mil 400 millones se destinarán a inversión en mantenimiento y Q200 millones al funcionamiento. Además, se asignarán Q1 mil 500 millones para la cobertura de las carreteras centroamericanas (CA), bajo la Dirección de Proyectos de Infraestructura Vial (Dipp).

Cambiarán carpeta asfáltica en 250 km

José Juan Istupe Ibáñez, director de Covial, indicó a Prensa Libre que el programa de mantenimiento incluye tanto carreteras pavimentadas como de terracería, además del mantenimiento de puentes, señalización y otras obras complementarias.

El plan contempla alcanzar unos seis mil 218 kilómetros de bacheo en distintos puntos del país.

También prevé la recuperación de unos 250 kilómetros mediante el reemplazo de la carpeta asfáltica en tramos cuya vida útil ya concluyó, debido a la falta de mantenimiento y a los daños causados por las lluvias. Estas acciones se denominan intervenciones específicas.

“Este año se detectó que hay carreteras que, aunque aún sean transitables con bacheos, ya cumplieron su vida útil. No se volverá a bachear, porque están demasiado dañadas, por lo que se decidió realizar intervenciones mayores, ya que la recuperación mediante parches ya no es posible”, subrayó el funcionario.

Agregó que algunos de esos tramos tienen entre 20 y 30 años de funcionamiento con bacheos continuos, pero “ya no dan para más”. Por ello, explicó, se optó por aplicar recapeos específicos para continuar mejorando la red vial.

Ejemplificó con el caso de Comapa, Jutiapa, donde se intervendrá un tramo de siete kilómetros en el ingreso al municipio, mediante la renovación de la cinta asfáltica. En lugar de aplicar un programa de bacheo, se optará por recuperar completamente el sector.

Para ello, precisó el director, se cuenta con un inventario técnico de las carreteras estratégicas, con el objetivo de garantizar su buen estado y planificar la sustitución de la capa de rodadura.

“A veces ni se requiere un análisis técnico, porque basta con ser consciente de que esas carreteras ya no funcionan, y por eso estos 250 kilómetros ya están planificados por completo”, enfatizó.

La recuperación de unos 250 kilómetros mediante el reemplazo de la carpeta asfáltica en tramos cuya vida útil ya concluyó. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca).

Red vial eleva costos logísticos

Para Herlindo Herrera, directivo de la Gremial de Logística, adscrita a la CIG, la red vial continúa en estado vulnerable, con numerosos tramos deteriorados y mantenimiento limitado, lo que impacta negativamente en la logística, la economía y la seguridad vial.

Al hacer un balance del 2025, remarcó que la falta de mantenimiento se traduce en costos elevados para el traslado de carga, debido al mayor consumo de combustible, desgaste de la flota, demoras y riesgos operativos. Además, advirtió que esa situación pone en riesgo la conectividad nacional, la entrega oportuna, la competitividad logística y las cadenas de abastecimiento.

La cobertura de seis mil kilómetros suena ambiciosa y necesaria, considerando el tamaño de la red vial nacional y los déficits actuales, afirman empresarios. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca).

Plan vial 2026 será útil si se cumple

Sobre los planes presentados por Covial para el sistema de carreteras, Herlindo Herrera de la GLG destacó que, en principio, se valora de forma positiva la intención de renovar 250 kilómetros de carpeta asfáltica, ya que esto podría contribuir a recuperar tramos críticos, mejorar la transitabilidad y reducir los deterioros recurrentes.

Reiteró que la cobertura de seis mil kilómetros suena ambiciosa y necesaria, considerando el tamaño de la red vial nacional y los déficits actuales. “Si efectivamente se concreta, representaría un avance sustantivo. No obstante, como sector logístico somos cautelosos, ya que los datos del 2025 muestran que el problema no ha sido tanto la falta de planes, sino el rezago en adjudicación, las demoras y la baja ejecución real”, remarcó.

Citó como ejemplo que los contratos adjudicados no siempre implican que los trabajos comiencen de inmediato ni que concluyan antes del inicio de la temporada lluviosa.

Por ello, afirmó que el plan para el 2026 tiene potencial, “pero su éxito dependerá críticamente de una adecuada priorización de los tramos, supervisión técnica y ejecución eficiente, con una calendarización realista y mecanismos de fiscalización. En otras palabras, vemos el plan con buenos ojos, pero enfatizamos que lo determinante será la ejecución técnica, priorizada y responsable, con un enfoque integral”.

Retrasos no se repetirán, dice director

El director de Covial, José Juan Istupe Ibáñez, aseguró que el plan para el 2026 será agresivo y anticipó una intensa actividad en el mantenimiento de la red vial. Reconoció que este año asumió el cargo fuera de tiempo y atribuyó los retrasos a cuestiones administrativas.

“Esto no volverá a ocurrir. Hubo atrasos al inicio, pero ya tenemos la mitad de los proyectos listos para fin de año, con el objetivo de que comiencen en el primer semestre y concluyan”, advirtió.

Añadió que los trabajos menores de mantenimiento podrían quedar concluidos entre mayo y julio, lo que daría un margen de seis meses para su ejecución.

Inversión sube 8.6% por obras públicas

En el informe de evaluación de la política monetaria a septiembre, se indica que el sector de la construcción mantiene el mayor crecimiento, con una tasa de 9.8% en el segundo trimestre del 2025.

El documento resalta que la inversión —es decir, la formación bruta de capital fijo— aumentó 8.6%, impulsada principalmente por la inversión en construcción, debido a la mayor ejecución del Gobierno General en obras de ingeniería civil y a los avances en proyectos como la autopista Escuintla–Puerto Quetzal y la carretera privada Xochi–Corredor de las Flores, entre otros.