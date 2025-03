Solo el 8% de la red vial del país recibe mantenimiento

Durante una citación en el Legislativo, las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) fueron cuestionadas por la baja ejecución de obra pública y la poca planificación para realizar mantenimientos viales que esa cartera contempla para el 2025.

Este año, el CIV cuenta con Q7 mil 800 millones de presupuesto vigente, pero —a la fecha— su ejecución global llega a un 6%. El ministro Miguel Ángel Díaz reconoció que, desde que asumió el cargo, no se ha adjudicado ningún proyecto; sin embargo, la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) tiene publicados 44 eventos en el portal de Guatecompras, que en su mayoría son de mantenimiento, como limpiezas y bacheos, informó el viceministro de Infraestructura, Allan Renand Guevara.

La discusión subió de tono cuando se habló acerca del mantenimiento en vías principales, pues las autoridades mostraron desconocimiento de algunos tramos.

“¿Han contratado mantenimiento para la carretera Palín-Escuintla?”, preguntó el diputado por el Parlamento Centroamericano (Parlacén) Carlos Barreda —quien también asistió a la reunión—, a lo cual el director de Caminos, Carlos Asturias, respondió: “Yo me atrevo a decir que sí hay contratado; es que no soy yo el que tengo que hacer ese —mantenimiento—, es Covial”, resaltó.

Inmediatamente fue preguntada al respecto la directora general de Covial, Mónica Gabriela Cueto, quien dijo que en el 2024 se acordó la limpieza en ese tramo, pero este año le compete a Caminos efectuar el mantenimiento.

Después, el ministro de Comunicaciones intervino en la discusión e informó que el 16 de enero último envió el oficio 057 a la directora de Covial, a fin de que efectuara las contrataciones necesarias para la limpieza y mantenimiento del tramo completo de la autopista Palín-Escuintla, pero la funcionaria respondió que no conocía ese oficio.

Al salir de la citación, se le preguntó al ministro si prevé algún cambio en las direcciones de Covial y Caminos, debido al desconocimiento de los mantenimientos viales, pero aseguró que es un asunto que debe analizarse y que no puede adelantar juicios.

“Tengo que tomarme el tiempo suficiente; no soy persona que toma decisiones con el hígado, las tomo con el cerebro”, aseguró el funcionario.

Poco mantenimiento

El viceministro de Infraestructura indicó que la red vial del país cuenta con aproximadamente 19 mil 325 kilómetros. De esa cantidad, Covial está obligada a la conservación de 11 mil 200 kilómetros, pero en la actualidad solo se le da mantenimiento a mil 623; es decir, solo a 8% de la red vial.

El resto de las rutas está a cargo de Caminos, que a esta fecha no tiene ningún mantenimiento activo.

En vista de ello, el ministro Díaz respondió que la poca intervención en las carreteras corresponde a lo que esto se dejó planificado el año recién pasado.

“Vienen acá a justificarse cuando no hay una justificación; ya después de 14 meses de estar en el gobierno, venirse a justificar no vale, porque el Ministerio de Comunicaciones no empezó con usted, ministro”, le dijo el diputado Orlando Blanco al jefe de esa cartera.

Construcción sigue paralizada

El ministro Miguel Ángel Díaz fue preguntado por los viaductos de la calzada Roosevelt y de la avenida Petapa que estaban a cargo de la empresa Cebco, cuyo representante legal es Mario Alejandro Ceballos.

Díaz informó que esos proyectos se encuentran bajo análisis en su despacho, porque se detectaron deficiencias en el diseño y en los estudios para llevar a cabo las obras.

A finales del año recién pasado comenzó el proceso de ejecución de la fianza del viaducto de la avenida Petapa; sin embargo, ayer se dio a conocer que esa fianza aún no ha sido pagada por la empresa constructora.

En el caso del distribuidor vial de la calzada Roosevelt, la obra se encuentra suspendida, acción que se avaló por las anteriores autoridades del CIV dos días antes de que se venciera el contrato.

No obstante, se informó que en la actualidad está en marcha el proceso de rescindir el proyecto.

En mayo del 2024, la Contraloría General de Cuentas identificó irregularidades en la obra de la avenida Petapa, cuyo monto inicial se valuaba en Q82 millones 568 mil, pero tuvo un incremento de más de Q16 millones.

En esa ocasión, la Contraloría denunció a las empresas que estaban a cargo de la construcción y la supervisión de la obra, pues se determinó que hubo incumplimientos en el contrato.

Al ministro de Comunicaciones se le consultó sobre posibles denuncias por las obras inconclusas, pero se indicó que la cartera no tiene los elementos de juicio para denunciar a esas empresas.

“Yo no estoy hablando de corrupción, estoy hablando de obra que se tiene que hacer si alguien tiene los pelos de la burra en la mano. Para demandar, que demande, pero con pruebas, pero argumentar solo por un show político no es legal”, expresó el funcionario.