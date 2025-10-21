El CIV repara carreteras clave ante inicio de la vuelta ciclística a Guatemala

Más de 400 emergencias durante la temporada de lluvias han sido atendidas por distintas unidades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), según lo dio a conocer el titular de la cartera, Miguel Ángel Díaz.

Durante la conferencia de prensa del martes en el Palacio Nacional de la Cultura, Díaz ofreció un balance sobre el estado de la red vial nacional. En su informe destacó los trabajos de mantenimiento, la reactivación de proyectos abandonados y la atención de ese número de emergencias a consecuencia de los derrumbes y deslaves registrados durante la temporada de lluviosa, entre las que mencionó los trabajos realizados en conjunto con el Cuerpo de Ingenieros del Ejercito en el kilometro 24 de la ruta CA-1 hacia El Salvador, que se vio afectado en los últimos días a consecuencia de un derrumbe.

Según indicó, a pesar de que las condiciones climáticas han representado un desafío significativo, se ha logrado mantener las vías en condiciones operativas.

“A pesar de las afectaciones por la lluvia, de los derrumbes, de los temblores, hemos podido mantener las vías expeditas”, aseguró Díaz durante su presentación.

Reactivación de proyectos y mantenimiento vial

El titular del CIV afirmó que en las últimas semanas se ha reactivado infraestructura que, según indicó, permanecía paralizada desde administraciones anteriores. De esa cuenta, aseguró que el mantenimiento de la red vial se ha restituido de manera paulatina en distintos puntos del país.

Entre las obras mencionadas se encuentran:

La rehabilitación de 4.6 kilómetros de la ruta CA-1 Oriente, en el desvío a Pueblo Nuevo Viñas, Barberena, Santa Rosa.

La ampliación a cuatro carriles de la Ruta Nacional 19.

El desarrollo del Anillo C-50, de Sacatepéquez a El Progreso.

La construcción y mantenimiento de los puentes Doña María y El Lobo, en Gualán, Zacapa.

Díaz aseguró que estas obras contribuirán no solo a la conectividad, sino también al desarrollo de actividades deportivas que se realizarán en Guatemala.

Garantías para el desarrollo de la Vuelta a Guatemala

Con relación a la Vuelta Ciclística a Guatemala, que inicia el 24 de octubre, el ministro explicó que, por medio de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), se han desplegado cuadrillas para acompañar permanentemente la competencia. Estas estarán a cargo de remover cualquier obstáculo en las rutas por donde se desarrollará el evento.

“Todas las etapas de la Vuelta Ciclística están convenientemente cubiertas por los eventos de mantenimiento que tenemos en curso, y estimamos que no va a haber ninguna afectación”, afirmó.

También aseguró que los trabajos de mantenimiento y rehabilitación se han extendido a varios departamentos, entre ellos Izabal, Jalapa, El Progreso, Jutiapa, Santa Rosa, Escuintla, Retalhuleu, San Marcos y Quetzaltenango.

Díaz detalló que, hasta el 18 de octubre, hay 114 proyectos en ejecución a cargo de Covial y 28 más a cargo de la Dirección General de Caminos, lo que suma un total de 142. De esa cifra, 11 son proyectos de obra civil, 7 de mantenimiento de puentes, 29 de limpieza de carreteras, 34 de terracerías, 33 de bacheo y 28 proyectos de caminos.

El titular de Comunicaciones aseguró que, una vez finalice la temporada de lluvias a finales de octubre, el Ministerio se enfocará en los trabajos para recuperar la red vial.