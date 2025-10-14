Falta de limpieza y mantenimiento en carreteras amenazan desarrollo de la vuelta ciclística a Guatemala

A pocos días del inicio de la 64a. edición de la Vuelta Ciclística a Guatemala, que recorrerá varios departamentos en diez etapas, representantes de la Federación de Ciclismo de Guatemala denunciaron que las carreteras del país no están en condiciones óptimas para realizar el evento, en el que participarán 144 corredores nacionales y extranjeros.

Lo anterior fue expuesto durante una citación con diputados de la Comisión de Deporte del Congreso, en la que también estuvieron presentes autoridades de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial).

Según indicó Óscar Alberto Vásquez, presidente del Comité Ejecutivo de la Federación Guatemalteca de Ciclismo, en los últimos días realizaron un recorrido para verificar el estado de las carreteras por donde se disputará la vuelta, y constataron problemas que podrían poner en riesgo la seguridad de los participantes.

“Hicimos un recorrido en las rutas en donde se estarán llevando a cabo las etapas y hemos visto que la cinta asfáltica en la mayoría se encuentra en malas condiciones. Esto puede poner en riesgo a los corredores. El día de ayer —lunes— nos reunimos con la viceministra —Norma Zea—, quien nos indicó que nos estaría apoyando; esperamos que así sea”, afirmó Vásquez.

El directivo agregó que, al estar ya organizado el evento, no puede suspenderse ninguna etapa, ya que eso podría acarrear sanciones para Guatemala por parte del Comité Internacional de Ciclismo. Por ello, urgió que las reparaciones se realicen cuanto antes, especialmente porque el 18 y 19 de octubre se tiene previsto el circuito de ciclismo de ruta en Quetzaltenango, parte de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. Allí también se han detectado baches en la carretera Interamericana, que forma parte del recorrido, que representarían un riesgo para los ciclistas.

Henry Juárez, subdirector de Covial, aseguró: “Se están realizando las coordinaciones correspondientes, ya que se tienen proyectos de bacheo y de limpieza adjudicados en los departamentos en los que se realizarán los eventos”. No obstante, no especificó en qué consistirán los trabajos ni si se llevarán a cabo en los próximos días.

Según Vásquez, se han identificado problemas graves en la ruta que conduce de Mazatenango, Suchitepéquez, hacia Coatepeque, la cual será utilizada durante las etapas 4, 5 y 6 de la vuelta a Guatemala. También solicitaron una solución urgente para el puente Mocá, en Chicacao, que colapsó hace algunos días a causa de las lluvias y que está en la ruta del evento ciclístico.

El diputado Orlando Blanco, presidente de la Comisión de Deporte, calificó como “lamentable que las autoridades de Covial no tengan definido un plan para la reparación y el mantenimiento de las carreteras en donde se llevará a cabo la Vuelta a Guatemala”, y señaló que ello se debe a la “falta de previsión”. Por tal motivo, solicitó al subdirector de Covial que designe “de inmediato” a los equipos necesarios para la limpieza y reparación de las rutas esta misma semana y que estará llevando a cabo una nueva reunión el martes de la próxima semana para conocer los avances.

La 64a. Vuelta Ciclística a Guatemala se llevará a cabo del 24 de octubre al 2 de noviembre y, por primera vez, contará con la participación de 24 equipos de seis corredores cada uno. De estos, 13 son guatemaltecos y 11 internacionales, provenientes de Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Países Bajos y Costa Rica, aseguraron los organizadores.