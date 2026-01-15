Arévalo reconoce retrasos en mejoras para la red vial y ofrece 81 proyectos viales en su tercer año de Gobierno

Varios son los desafíos que enfrenta el presidente Bernardo Arévalo en su tercer año de gobierno, en aspectos que han sido cuestionados por distintos sectores de la sociedad guatemalteca y que consideran deben resolverse en el corto plazo.

Uno de los puntos más criticados durante los dos primeros años de la gestión de Arévalo es el de la infraestructura vial y carreteras.

Durante la conferencia de prensa que el mandatario brindó en el Palacio Nacional de la Cultura, luego de la presentación en el Congreso de su segundo informe de gobierno, indicó que para este tercer año se tiene prevista la implementación, por parte del Ministerio de Comunicaciones, de 81 proyectos de infraestructura encaminados a agilizar la movilidad y la circulación de los guatemaltecos en distintos puntos del país.

“El Ministerio de Comunicaciones ha identificado 81 proyectos para este año que comienza. Ochenta y un proyectos de infraestructura, 42 de los cuales entran dentro de las metas presidenciales, lo que quiere decir que van a tener una atención acelerada alrededor del tema”, afirmó el mandatario.

Arévalo también aseguró que dentro de estos 81 proyectos identificados como prioritarios para este año se encuentran seis que serán trabajados junto con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Estos se anunciarán durante la firma de la carta de aceptación (LOA, en inglés), programada para la tarde de este jueves 15 de enero, también en el Palacio Nacional de la Cultura.

“Esas son las medidas concretas, esas son las medidas que están. Ahí tenemos nueva legislación, tenemos ahora este mecanismo con el Cuerpo de Ingenieros –del Ejército de Estados Unidos– que nos va a permitir realizar unas y el Ministerio –de Comunicaciones– ya ahorita está lanzando los eventos o firmando los contratos para estos proyectos”, afirmó el gobernante.

Entre estos proyectos prioritarios, el presidente destacó que hay puentes, carreteras y otras obras.

El mandatario también subrayó que parte de lo que ha retrasado la adjudicación de proyectos y nuevas obras en la red vial ha sido la depuración de los procesos de licitación y adjudicación que anteriormente habían estado sujetos a temas de “corrupción” y que se han estado subsanando dentro del Ministerio de Comunicaciones.

Se requieren más de dos años para resolver el problema

Según analistas consultados, encontrar una solución al problema de la infraestructura vial en Guatemala requiere tiempo, y no es algo que pueda resolverse en uno o incluso en los dos años que restan del actual gobierno. Por ello, el presidente debe tener mayor “claridad” y plantear proyectos viables durante el tiempo restante de su administración.

A criterio del politólogo Renzo Rosal, solucionar la problemática de las carreteras requiere más de dos años y el esfuerzo “no solo de este gobierno”, sino también el de los siguientes.

“Yo creo que sí se puede hacer una tarea realista, y es lograr estabilizar un poco la agenda de la infraestructura. Está bien hablar de 42 proyectos, pero concentrarse en tres o cuatro proyectos que sean como los estratégicos, los claves, por ejemplo, me refiero a infraestructura vial, de vías muy fundamentales como la carretera al Pacífico es clave, la carretera al Atlántico, priorizar dos o tres proyectos de infraestructura fuerte donde se pueda visualizar avances sustantivos”, asegura.

Rosal considera que el trabajo en infraestructura y carreteras que debe realizar el gobierno, para empezar a solucionar la problemática, debe ser realista y complementarse con otras obras menores, pero útiles y viables.

“Por supuesto complementarlo con otras obras más pequeñas, pero yo creo que decir que esos 42 proyectos se van a terminar y que van a ser como darle cada vuelta a la infraestructura del país me parece que no es viable”, puntualiza.

Por su parte, Cristhians Castillo, analista del Instituto de Análisis e Investigación de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac), considera que el “déficit” de infraestructura estratégica, como las carreteras, no se resuelve en un solo gobierno, por lo que cree que el presidente Arévalo no debe crear expectativas relacionadas con la solución de este asunto.

“Me parece que el presidente debe ser responsable, que en lugar de levantar expectativas de que se van a iniciar nuevos proyectos, es importante demostrar con hechos y resultados concretos que se va a retomar por lo menos el mantenimiento de las carreteras y se va a garantizar la transitabilidad en la red vial del país”, indica Castillo.

También cree que el plan del mandatario debe apegarse más a lo ofrecido en su campaña electoral, que es “garantizar la correcta y funcional operatividad del sistema de red vial del país y que se asignen proyectos con transparencia”.

Atención a más de 5 mil kilómetros en el 2026

Según información proporcionada por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, en el 2026 la meta presidencial de Conectividad y Desarrollo es alcanzar la atención de más de 5 mil kilómetros en distintas vías del país.

Se contempla, mediante la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), la atención técnica de 5 mil 173.61 kilómetros, que abarca tanto la red pavimentada como la no pavimentada.

De forma complementaria, la Dirección General de Caminos tendrá a su cargo la ejecución de 674 kilómetros de infraestructura, y la meta institucional es alcanzar los 5 mil 847.61 kilómetros.

La Secretaría de Comunicación Social también indicó que hay más proyectos cuyos kilómetros equivalentes deben calcularse este año, además de los que se trabajarán con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos y que se anunciarán este jueves en el Palacio Nacional de la Cultura.

También se informó que el Ministerio de Comunicaciones publicará pronto las cifras finales de los 81 proyectos anunciados por el presidente durante la conferencia en el Palacio Nacional de la Cultura.