Informe de Bernardo Arévalo: nueve datos sobre avances y advertencias sobre el rumbo del país

El presidente Bernardo Arévalo asistió al Congreso de la República para rendir el informe del segundo año de su gobierno, en una sesión solemne marcada por llamados a consensos, balances de gestión y advertencias sobre los desafíos institucionales que enfrentará el país en los próximos años.

Ante diputados y autoridades, el mandatario expuso lo que definió como los principales logros de su administración, construidos —según afirmó— a partir de la escucha directa a la ciudadanía.

Al cierre de su discurso, ante el Congreso dio paso a un llamado directo a la responsabilidad política que marcará el año en curso, al advertir que Guatemala atraviesa “un punto de inflexión” por la renovación de personas que dirigirán instituciones clave para la vida democrática.

Arévalo subrayó que en 2026 deberán designarse nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad y la Contraloría General de Cuentas, procesos que —dijo— definirán el rumbo del país en las próximas décadas.

“Este año definiremos el camino que Guatemala seguirá en las próximas décadas”, afirmó el mandatario, al advertir que las decisiones que se tomen no pueden responder a “intereses individuales, compadrazgos o afinidades ideológicas”.

Insistió en que el país necesita funcionarios “idóneos”, con integridad y ética, y recordó que la ciudadanía mantiene una “vigilancia activa” sobre quienes tienen la responsabilidad de elegir.

Arévalo planteó el momento como una disyuntiva histórica. “Estamos ante la oportunidad de despegar hacia un futuro de mayor libertad, prosperidad y bienestar, o de retroceder hacia un pasado oscuro de autoritarismo y corrupción”, dijo, al asegurar que no se trata solo de una discusión política, sino de decisiones cuyos efectos alcanzarán a las próximas generaciones.

“Quizás no seamos nosotros, sino nuestros hijos y nietos quienes carguen con el orgullo o la vergüenza de lo que hagamos ahora”, agregó.

En ese contexto, llamó a una relación de trabajo entre el Ejecutivo y el Congreso y luego hizo un balance de los resultados alcanzados durante el segundo año de su gobierno:

1. Educación como eje de gobierno

Arévalo aseguró que escuchar a padres, estudiantes y docentes permitió priorizar la recuperación del sistema educativo.

“Respondimos remozando más de 10 mil centros educativos en 2025, para un total de 22 mil en dos años”, afirmó, junto con la contratación de casi 13 mil maestros y la apertura de nuevos institutos de nivel básico y diversificado.

2. Becas para ampliar oportunidades

El mandatario destacó la implementación de Becas por Nuestro Futuro, que calificó como “el programa de becas universitarias más ambicioso de nuestra historia”. Señaló que ya se han entregado 175 becas y que otras 630 están en proceso, además de miles de apoyos para formación técnica y aprendizaje de idiomas.

3. Vivienda digna y acceso al crédito

Arévalo reconoció las dificultades que enfrentan las familias para adquirir vivienda y afirmó que el programa Mi Primera Casa busca revertir esa realidad. “En 2025 entregamos 670 créditos [...] y este año ya tenemos más de 1 mil 600 comprometidos”, indicó, con la meta de ampliar el acceso al patrimonio familiar.

4. Desarrollo social en los municipios más pobres

Con el programa Mano a Mano, el presidente aseguró que el Estado volvió a territorios históricamente olvidados. “Se construyeron más de 50 mil familias saludables, pisos de cemento en un solo año", dijo, resaltando que 11 municipios fueron declarados libres de esta condición y que más de 233 mil hogares han sido beneficiados con este programa.

5. Reordenamiento del sistema de salud

En materia de salud, Arévalo afirmó que se reorganizó la red pública para acercar la atención a la población. “Logramos un abastecimiento promedio superior al 90 % de medicamentos e insumos médico quirúrgicos en el sistema de salud", señaló, junto con la habilitación de 82 puestos de salud en dos años y la incorporación de más de 2 mil 300 trabajadores al sistema.

6. Crecimiento económico y empleo

El presidente destacó que Guatemala cerró 2025 con un crecimiento del 4.1 %, liderando la región. Añadió que, pese al aumento del 10 % al salario mínimo, “el empleo formal creció un 5.2 %”, desmintiendo —según dijo— los temores sobre el impacto de esa decisión.

7. Recuperación del prestigio internacional

Arévalo subrayó la mejora en la calificación crediticia soberana y el aumento de la inversión extranjera. “Estamos a un escalón del grado de inversión”, afirmó, al señalar que la transparencia y el combate a la corrupción han fortalecido la confianza internacional en el país.

8. Seguridad y combate al crimen organizado

El mandatario reconoció un repunte de la violencia homicida en el primer semestre de 2025, pero aseguró que las acciones conjuntas de seguridad permitieron revertir la tendencia. “Desarticulamos 148 estructuras criminales y capturamos a más de 2,800 personas”, indicó, además de un aumento en las incautaciones de droga.

9. Lucha contra la corrupción como mandato central

Finalmente, Arévalo reiteró que combatir la corrupción es un mandato ciudadano. “No podemos permitir que nuestras instituciones sigan siendo saqueadas”, afirmó, al mencionar la apertura de canales de denuncia, códigos de ética y el llamado al Congreso para aprobar leyes clave en materia de integridad pública.