Trump cumplirá 80 años con un corazón de 65, según informe de su médico

Un reciente informe médico divulgado por la Casa Blanca señala que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene una condición física sobresaliente y una salud cardiovascular comparable a la de una persona significativamente más joven.

De acuerdo con la evaluación realizada el pasado 26 de mayo en el Centro Médico Militar Walter Reed, el mandatario, que cumplirá 80 años el próximo 14 de junio, presenta una "edad cardíaca" de 65 años, es decir, 14 años menor que su edad cronológica.

El reporte fue firmado por el médico presidencial, Sean Barbabella, quien afirmó que Trump se encuentra en un estado de salud "excelente" y que sus exámenes cardíacos no muestran evidencia de insuficiencia cardíaca ni otras enfermedades cardiovasculares relevantes.

Moretones en las manos y condición venosa leve

El documento también aborda los moretones visibles en las manos del mandatario, un tema que había generado especulaciones en los últimos meses.

Según Barbabella, estas marcas son consecuencia de los frecuentes apretones de manos y del uso diario de aspirina como parte de un tratamiento preventivo para proteger la salud cardiovascular. El médico descartó que los hematomas estén relacionados con una enfermedad grave.

Se ve la mano del presidente estadounidense Donald Trump mientras habla en la Casa Blanca, frente a la Oficina Eisenhower. (Foto Prensa Libre: AFP)

La única condición médica destacada en la evaluación fue una leve hinchazón en las piernas provocada por insuficiencia venosa crónica, una afección considerada común en personas mayores de 70 años y que, según el informe, no representa un riesgo significativo para la salud del presidente.

Evaluación cognitiva obtuvo resultado perfecto

Además de los exámenes físicos, Trump fue sometido a la prueba cognitiva Montreal Cognitive Assessment (MoCA), en la que obtuvo una puntuación perfecta de 30 sobre 30.

Los análisis de laboratorio y el ecocardiograma también arrojaron resultados dentro de los parámetros normales, según los datos compartidos por la Casa Blanca.

Hábitos saludables favorecen su estado físico

El informe médico destaca que la prolongada abstinencia de Trump del alcohol y el tabaco ha contribuido positivamente a su condición general de salud.

Según los datos oficiales, el presidente estadounidense pesa 224 libras (101.6 kilogramos) y mide 6 pies con 3 pulgadas (1.90 metros), características que fueron incluidas en la evaluación médica más reciente.

Con estos resultados, la Casa Blanca busca despejar dudas sobre el estado de salud del mandatario republicano a pocas semanas de que alcance los 80 años.