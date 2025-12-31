Moretones en la mano izquierda de Trump reactivan dudas sobre su salud y medicación

Nuevos hematomas visibles en la mano izquierda del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reavivaron esta semana las preguntas sobre su estado de salud, en medio del silencio oficial por parte de la Casa Blanca.

Trump, de 79 años, fue captado con una nueva marca en el dorso de su mano izquierda, además de otro moretón que mantiene desde hace meses en la derecha. La Casa Blanca atribuyó anteriormente estas lesiones a los constantes apretones de manos y al uso diario de aspirina, aunque expertos médicos consideran que la versión no explica del todo el caso más reciente.

El cardiólogo Jonathan Reiner, de la Universidad George Washington, señaló a CNN que la aparición de moretones en personas mayores que toman anticoagulantes —como la aspirina— es frecuente y no necesariamente grave. “La pregunta ahora es menos médica y más de transparencia”, indicó el especialista.

A pesar de las consultas de la prensa, la Casa Blanca evitó dar explicaciones adicionales y, en cambio, criticó el interés mediático sobre el estado de salud del mandatario.

“El presidente Trump es un hombre del pueblo y se reúne con más estadounidenses que cualquier otro presidente en la historia”, dijo Karoline Leavitt, secretaria de Prensa. El director de Comunicaciones, Steven Cheung, calificó de “violación al juramento hipocrático” los comentarios de médicos que especulan públicamente.

Trump ha rechazado en varias ocasiones cualquier comparación con su antecesor, Joe Biden, de 83 años, a quien critica con frecuencia por su edad y condición física. No obstante, el actual presidente también ha sido blanco de cuestionamientos por su salud, especialmente tras un diagnóstico de insuficiencia venosa crónica anunciado en julio pasado.

Aunque no hay indicios clínicos de una dolencia grave, los nuevos moretones abren un nuevo episodio en torno al hermetismo del equipo presidencial sobre el historial médico del jefe de Estado, un aspecto sensible para Trump desde su regreso a la Casa Blanca.