¿Qué le pasó a Trump? Su médico explica el sarpullido en el cuello

El mandatario estadounidense apareció con una visible erupción cutánea mientras participaba en la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor. Las cámaras captaron el enrojecimiento y aparentes costras en el cuello, lo que generó especulaciones sobre su estado de salud.

Según una declaración difundida a medios, su médico personal, Sean Barbarella, explicó que el presidente está “usando una crema muy común” como parte de un tratamiento preventivo para la piel, el cual debe aplicarse durante una semana. Agregó que las rojeces podrían ser visibles “unas semanas”.

¿Qué explicó el médico de Trump?

Barbarella indicó que la crema fue aplicada en el lado derecho del cuello y que la reacción cutánea forma parte del proceso habitual del tratamiento. El comunicado no especificó el tipo de producto ni la causa que motivó su uso.

El médico también reiteró que Trump goza de buena salud en general, aunque recordó que padece insuficiencia venosa superficial crónica, una condición que provoca inflamación en la parte baja de las piernas.

En meses anteriores, el presidente ha sido visto con hematomas en las manos, los cuales, según explicó en una entrevista con The Wall Street Journal, se deben al consumo frecuente de aspirina. También se ha informado que suele recibir numerosos apretones de mano durante sus actividades públicas.

En julio del 2025, la Casa Blanca informó que Trump fue diagnosticado con insuficiencia venosa crónica (IVC), una afección común que dificulta el retorno de la sangre desde las piernas hacia el corazón y puede causar hinchazón, sensación de pesadez y dolor.

Síntomas de la insuficiencia venosa crónica

De acuerdo con información médica difundida previamente, los síntomas pueden incluir:

Dolor o cansancio en las piernas

Hinchazón en tobillos

Calambres nocturnos

Cambios de coloración en la piel

Varices

Úlceras cercanas a los tobillos

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha ofrecido detalles adicionales sobre el tratamiento dermatológico, pero el médico del presidente reiteró que se trata de una reacción temporal asociada a una crema preventiva. La aparición del sarpullido ocurre en medio de la agenda pública habitual de Trump, quien continúa participando en actividades oficiales sin que se haya reportado alguna limitación en sus funciones.

