¿Donald Trump está enfermo? La afección que le diagnosticaron al presidente de Estados Unidos

El 24 de agosto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue visto con un parche de maquillaje en la mano, aparentemente para cubrir un hematoma recurrente. Sin embargo, el miércoles 27 del mismo mes, el mandatario republicano no quiso maquillarse y dejó ver un moretón oscuro en el dorso de la mano.

Sentado en el escritorio de la Oficina Oval, en la Casa Blanca, mientras firmaba diversas órdenes ejecutivas, el magnate neoyorquino parecía cubrirse el dorso de la mano derecha colocando la izquierda encima, mientras hablaba con los periodistas presentes, quienes tuvieron la oportunidad de observar el extenso hematoma en la extremidad.

El moretón volvió a ser visible cuando el mandatario estadounidense de 79 años recibió al presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, por lo que la mancha negra y azul comenzó a despertar múltiples alarmas en Estados Unidos, ya que una parte considerable de la población especula que el republicano está más enfermo de lo que se cree.

Frente a este escenario, las autoridades de la Casa Blanca y el médico personal de Trump, Sean Barbabella, anunciaron que el presidente estadounidense goza de “excelente salud” y que el hematoma recurrente en la mano —un moretón que vuelve a aparecer— es consecuencia de estrechar manos con frecuencia y del consumo de aspirinas.

¿De qué está enfermo el presidente estadounidense Donald Trump?

Luego de varios días de especulación generada por unas fotografías que mostraban moretones en la mano del presidente Donald Trump, la Casa Blanca anunció que al mandatario le fue diagnosticada una enfermedad conocida como insuficiencia venosa crónica, una afección en la que las venas no funcionan correctamente.

“Después de experimentar hinchazón en las piernas, el presidente se sometió a un examen integral que incluyó un estudio vascular”, informó la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien mencionó que los moretones en las extremidades de Trump se debían a un daño en los tejidos causado por los apretones de manos.

Lea más: ¿Cuáles son las seis guerras que el presidente Donald Trump afirma haber terminado o evitado?

Conforme a lo expuesto por el médico personal de Trump, Sean Barbabella, la insuficiencia venosa crónica es una afección que se produce cuando las venas —principalmente de las piernas y las manos— tienen dificultades para bombear la sangre, lo que provoca una acumulación en las extremidades, que terminan hinchándose.

El profesional de la salud indicó que esta afección se considera “muy común”, especialmente en personas mayores de 70 años. Por ello, luego de un examen físico, el mandatario “mostró buena salud cognitiva y física“, a pesar de que los moretones en sus manos hicieron especular que podría padecer alguna enfermedad no revelada.

De acuerdo con la Revista de Medicina de Nueva Inglaterra (NEJM, por sus siglas en inglés), la insuficiencia venosa crónica puede provocar sensación de pesadez, fatiga y dolor, los cuales pueden agravarse con el tiempo, por lo que las venas dilatadas pueden hacerse visibles en la superficie de la piel, ya que esta se vuelve más delgada y seca.

En casos más graves, según la NEJM, algunas personas pueden desarrollar “úlceras cutáneas dolorosas“, especialmente alrededor de los tobillos, y otras experimentan calambres en las piernas constantemente. Es por eso que el presidente Donald Trump debe aplicarse medicamentos para mejorar el flujo sanguíneo y reducir la hinchazón.